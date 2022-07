"Blondynka": Ana de Armas jako Marilyn Monroe w zwiastunie filmu Netfliksa

Platforma Netflix opublikowała oficjalny zwiastun biograficznego filmu "Blodynka" z Aną de Armas w roli głównej. Jest to opowieść o życiu legendarnej Marilyn Monroe. Film w reżyserii Andrew Dominika jest pierwszą oryginalną produkcją Netfliksa, która otrzymała kategorię wiekową NC-17. Oznacza to, że widzowie do 17. roku życia mogą go oglądać jedynie w towarzystwie opiekunów. Premiera obrazu zaplanowana jest na 23 września 2022.

Ana de Armas jako Marilyn Monroe w zwiastunie filmu "Blondynka" /Netflix /materiały prasowe