78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach od 13 do 24 maja 2025 roku. Tytuły zakwalifikowane do Konkursu Głównego oraz innych sekcji poznamy w połowie kwietnia. Złotą Palmę przyzna jury pod przewodnictwem francuskiej aktorki Juliette Binoche.



Honorowa Złota Palma 2025 dla Roberta de Niro

Robert De Niro otrzyma Honorową Złotą Palmę podczas 78. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się podczas ceremonii otwarcia 13 maja. Następnego dnia De Niro weźmie udział w masterclass na scenie Teatru Debussy.

"Żywię szczere uczucia do festiwalu w Cannes" - powiedział De Niro cytowany przez Variety. "Zwłaszcza teraz, kiedy na świecie jest tak wiele rzeczy, które nas dzielą, Cannes jednoczy - nas opowiadających historie, filmowców, fanów i przyjaciół. To jak powrót do domu" - dodał.

Aktor od lat związany jest z Festiwalem Filmowym w Cannes. Ostatni raz pojawił się tam na czerwonym dywanie przy okazji premiery filmu Martina Scorsese "Czas krwawego księżyca". Czternaście lat temu przewodniczył również jury festiwalu.