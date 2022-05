Bryan Lee O'Malley znany jest jako autor graficznej powieści "Scott Pilgrim kontra świat", którą na potrzeby kina zaadaptował w 2010 roku Edgar Wrigt. Filmowiec będzie także jednym z producentów reżyserskiego debiutu Blake Lively, odpowiada także za scenariusz "Seconds".

Bohaterką opublikowanych w 2014 roku "Seconds" jest Katie Clay, która obdarzona jest darem naprawy swych życiowych pomyłek poprzez zapisywanie ich w dzienniku, jedzenie grzybków i zasypianie. Kiedy dziewczyna orientuje się, że posiada nadprzyrodzoną moc, prowokuje to kolejne komplikacje w jej życiu.

Reklama

Blake Lively: Pomagała mężowi przy pisaniu scenariuszy

Pierwszym reżyserskim dziełem Blake Lively był teledysk do utworu Taylor Swift "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)". Aktorka i piosenkarka razem napisały scenariusz do tego klipu.

Ich zawodowe spotkanie nie jest przypadkowe. Jak donosi "US Weekly", piosenkarka przyjaźni się z aktorką i jej mężem co najmniej od 2015 roku.



Mąż Blake Lively, Ryan Reynolds , ujawnił, że jego żona wielokrotnie pomagała mu w pisaniu scenariuszy. "Wiele razy pomagała mi w pracy nad filmami, które później odnosiły ogromne sukcesy. Jest niesamowicie utalentowaną, wszechstronną osobą. Wiele spośród napisanych przeze mnie tekstów tak naprawdę stworzyła Blake. Kiedy pokazywałem jej swoje prace, ona natychmiast siadała przed klawiaturą, mówiła: 'A co z tym fragmentem?' i poprawiała. To niesamowite, jak bardzo interesujące są jej wskazówki. Miała duży wkład w scenariusz do 'Deadpoola', a jednak nie został on w żaden sposób odnotowany" - zdradził aktor.

I podkreślił, że choć nigdy nie zatajał tej informacji przed współpracującymi z nim reżyserami i producentami, konsekwentnie lekceważyli oni wkład aktorki. "Za każdym razem mówiłem im: 'To napisała Blake', 'To był jej pomysł, nie mój. A oni i tak nieśli w świat informację, że to ja jestem autorem" - wyjaśnił Reynolds.



Gwiazdor winą za taki stan rzeczy obarcza powszechną w Hollywood tendencję do dyskryminowania kobiet. "Myślę, że powodem jest panujący w środowisku filmowym seksizm" - skwitował.

Blake Lively: Popularność przyniósł jej serial "Plotkara"

Blake Lively międzynarodową sławę zyskała dzięki głównej roli w uwielbianym przez młodzież serialu "Plotkara". Jako Serena van der Woodsen - blondwłosa piękność i bodaj najpopularniejsza nastolatka ze szklanego ekranu - zachwycała nienagannymi stylizacjami od topowych projektantów, w których przechadzała się po ulicach Nowego Jorku.



Ciężarna Blake Lively na czerwonym dywanie w Cannes 1 / 7 Jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Cannes jest amerykańska aktorka Blake Lively. 28-latka, która spodziewa się drugiego dziecka, prezentowała się wyjątkowo pięknie w niestandardowej, bo… obcisłej, niebieskiej sukni Versace. Źródło: Getty Images Autor: ANADOLU AGENCY udostępnij

Po urodzeniu w 2019 roku trzeciej córeczki Betty, Lively pojawiła się w filmie "Sekcja rytmiczna" Reeda Morano, gdzie zagrała kobietę uzależnioną od narkotyków i poszukującą zemsty za śmierć rodziny. Aktorka jest także w obsadzie komedii romantycznej "Making of", gdzie partnerują jej Diane Keaton i Richard Gere.

Czytaj więcej:

"The Palace": Roman Polański kręci nowy film. Ma problem z aktorami?



"365 dni: Ten dzień": Czas na seks na stole! Najgorszy polski film roku? [recenzja]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę