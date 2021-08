Ryan Reynolds oskarża Hollywood o seksizm

Związek Blake Lively i Ryana Reynoldsa jest w Fabryce Snów stawiany za wzór. Jak na hollywoodzkie realia, gwiazdorska para, która wychowuje wspólnie trójkę dzieci, zdaje się prowadzić nad wyraz spokojny, ustabilizowany tryb życia, skutecznie unikając wikłania się w skandale. W wywiadach wielokrotnie deklarowali oni wzajemne oddanie i miłość, nie epatując przy tym intymnymi szczegółami dotyczącymi ich relacji.

Blake Lively: Ryan Reynolds chwali żonę

Okazuje się, że aktorski duet, który ponad dekadę temu poznał się planie filmu "Green Lantern", mocno wspiera się też w sprawach zawodowych. Jak ujawnił w rozmowie z "SirusXM" gwiazdor "Deadpoola", jego żona wielokrotnie pomagała mu pisać scenariusze - m.in. do drugiej części wspomnianej produkcji. Ale podczas gdy nazwisko Reynoldsa umieszczono wśród twórców tego filmu, próżno szukać tam wzmianki o udziale Lively.



"Wiele razy pomagała mi w pracy nad filmami, które później odnosiły ogromne sukcesy. Jest niesamowicie utalentowaną, wszechstronną osobą. Wiele spośród napisanych przeze mnie tekstów tak naprawdę stworzyła Blake. Kiedy pokazywałem jej swoje prace, ona natychmiast siadała przed klawiaturą, mówiła: 'A co z tym fragmentem?' i poprawiała. To niesamowite, jak bardzo interesujące są jej wskazówki. Miała duży wkład w scenariusz do 'Deadpoola', a jednak nie został on w żaden sposób odnotowany" - zdradził aktor.

Blake Lively: Najbardziej pożądana 1 / 18 Blake Lively urodziła się 25 sierpnia 1987 roku w Los Angeles. Jest córką Erniego i Elaine Lively. Jest najmłodsza z piątki rodzeństwa - ma brata Erica oraz trójkę przyrodniego rodzeństwa: Jasona, Lori i Robyn. Zarówno jej rodzice, jak i całe rodzeństwo zajmują się przemysłem filmowym. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Ryan Reynolds: Hollywood jest seksistowskie

I podkreślił, że choć nigdy nie zatajał tej informacji przed współpracującymi z nim reżyserami i producentami, konsekwentnie lekceważyli oni wkład aktorki. "Za każdym razem mówiłem im: 'To napisała Blake', 'To był jej pomysł, nie mój. A oni i tak nieśli w świat informację, że to ja jestem autorem" - wyjaśnił Reynolds.



Gwiazdor winą za taki stan rzeczy obarcza powszechną w Hollywood tendencję do dyskryminowania kobiet. "Myślę, że powodem jest panujący w środowisku filmowym seksizm" - skwitował.

Już wkrótce na ekrany polskich kin trafi najnowsza produkcja z udziałem Reynoldsa, komedia science fiction "Free Guy". Opowiada ona o pewnym pracowniku banku, który odkrywa, że jest drugoplanową postacią w brutalnej grze wideo. W obsadzie znaleźli się także m.in. znana z serialu "Obsesja Eve" Jodie Comer, twórca "Jojo Rabbit" i "Co robimy w ukryciu" Taika Waititi oraz gwiazdor "Stranger Things", Joe Keery. Premiera "Free Guy" odbędzie się 13 sierpnia.