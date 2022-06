Kilkanaście lat trwały prace nad rozpoczęciem zdjęć do bollywoodzkiej wersji "Forresta Gumpa" zatytułowanej "Laal Singh Chaddha". Kilka z nich zajęło napisanie scenariusza adaptacji słynnego filmu Roberta Zemeckisa , a kolejne poświęcone były na zdobyciu praw do realizacji remake'u. Udało się pozyskać w 2018 roku.



Mozolną historię powstania filmu przypomniał przy okazji premiery zwiastuna główny gwiazdor filmu, Aamir Khan . Opowiedział, że na pomysł bollywoodzkiego remake'u "Forresta Gumpa" wpadł w 2008 roku aktor Atul Kulkarni, z którym Khan wystąpił w filmie "Kolor szafranu". W celu pozyskania praw do "Forresta Gumpa" indyjski supergwiazdor skontaktował się osobiście z Zemeckisem, a także z jego mentorem - Stevenem Spielbergiem . A kiedy udało się je w końcu pozyskać, na przeszkodzie w realizacji filmu stanęła pandemia COVID-19.

Bohaterem bollywoodzkiego remake'u "Forresta Gumpa" jest Laal Singh Chaddha, prostolinijny chłopak z niebyt wysokim ilorazem inteligencji. Tłem do opowieści o jego życiu są ważne wydarzenia z współczesnej historii Indii. Zwiastun zapowiada, że film w reżyserii Advaita Chandana opowiada bardzo podobną historię do tej z amerykańskiej wersji filmu. Zmienione zostały jedynie jej realia.

Premierę filmu "Laal Singh Chaddha" zaplanowano na 11 sierpnia. Od tego dnia widzowie będą mogli krzyczeć: "Biegnij Laal, biegnij!".

