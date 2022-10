Lista osób oskarżających Billa Murraya o przemoc i inne karygodne zachowania rośnie lawinowo. Zaczęło się od Lucy Liu , która miała być ofiarą gwiazdora na planie filmu "Aniołki Charliego". Potem o podobnie przemocowe zachowania oskarżyli aktora Geena Davis , która zagrała z nim w komedii "Łatwy szmal", oraz komik Seth Green, który współpracował z Murrayem w programie "Saturday Night Live".

Aktorki oskarżają Billa Murraya

Na tym lista wybryków Murraya się nie kończy. Przed tygodniem aktor doprowadził do ugody z jedną z asystentek produkcji na planie filmu "Being Mortal". Kobieta oskarżyła Murraya o to, że pocałował ją bez jej zgody. Sprawa nie trafi do sądu, a kwota ugody według portalu "Puck News" wyniosła 100 tysięcy dolarów. Nie oznacza to jednak, że aktorzy wrócą do pracy nad debiutanckim filmem pełnometrażowym Aziza Ansariego.

Do całej sprawy odniosła się teraz Keke Palmer , która partnerowała Murrayowi na planie filmu "Being Mortal". Aktorka nie ma pojęcia, czy zdjęcia kiedykolwiek zostaną wznowione. "Oczywiście musieliśmy przerwać produkcję i jestem zdruzgotana z tego powodu. To wspaniały film. Jeśli jest jakiś sposób na dokończenie go albo uratowanie, bardzo chciałabym to zrobić. Ansari musiałby pewnie na nowo napisać scenariusz, ale wiem, że to, co nakręciliśmy, było świetne" - powiedziała w rozmowie z portalem "Variety".

"Being Mortal": O czym opowie film?

Scenariusz filmu "Being Mortal" powstał na podstawie wydanej w 2014 roku książki Atula Gawande’a "Śmiertelni. Medycyna i to, co najważniejsze". Zajęła ona pierwsze miejsce na liście bestsellerów "New York Timesa".

Jak czytamy w oficjalnym opisie książki, Gawande na podstawie własnej praktyki oraz doświadczeń innych lekarzy opisuje w niej przejmujące historie pacjentów w różnym wieku w ostatnim okresie ich życia. Pokazuje porażki i ograniczenia współczesnej medycyny, która w imię przedłużania za wszelką cenę życia zwiększa cierpienia nieuleczalnie chorych i powoduje, że rezygnują oni z tego, co dla nich najważniejsze. Pokazuje też na konkretnych przykładach, jak rozmawiać z chorymi i jak polepszyć jakość ich życia.

