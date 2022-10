11 października na rynku wydawniczym zadebiutował pamiętnik Geeny Davis zatytułowany "Dying of Politeness: A Memoir". Gwiazda takich produkcji, jak "Przypadkowy turysta", "Thelma i Louise" czy "Sok z żuka" , opisuje w książce swoje dzieciństwo i drogę na aktorski szczyt. "Już w wieku 3 lat ogłosiła, że będzie grać w filmach. Dziś, mając na koncie szereg niezapomnianych kreacji i prestiżowych nagród, może śmiało przyznać, że jej osiągnięcia znacznie wykraczają poza to dziecięce marzenie. Ale odnalezienie siebie nie przyszło bezboleśnie. W tym niezwykle zabawnym i szczerym pamiętniku Geena Davis raczy czytelnika fascynującymi opowieściami o karierze, relacjach z mężczyznami i walce o równouprawnienie w Hollywood oraz walce o samą siebie" - głosi opis wydawcy.



Geena Davis: Bill Murray chciał wymusić na niej masaż

Na kartach książki zdobywczyni Oscara opisuje m.in. pewien niepokojący incydent z udziałem Billa Murraya . Do zdarzenia doszło podczas przesłuchania do roli w komedii kryminalnej "Łatwy szmal" z 1990 roku. Pierwszego spotkania i późniejszej współpracy ze starszym kolegą po fachu aktorka nie wspomina najlepiej. Z jej relacji wynika bowiem, że gwiazdor "Między słowami" w czasie odbywającego się w apartamencie hotelowym castingu próbował wymusić użycie na niej urządzenia do masażu - mimo że odmówiła. Davis finalnie otrzymała angaż, lecz jej stosunki z Murrayem na planie zdjęciowym stawały się coraz bardziej napięte. Jak twierdzi, w pewnym momencie aktor wpadł w szał z powodu jej rzekomego spóźnienia, wrzeszcząc na nią w obecności setek ludzi.

Geena Davis: Mądrala 1 / 10 Geena Davis urodziła się 21 stycznia 1956 roku. Początkowo pracowała jako modelka w Nowym Jorku. Jej nieprzeciętna uroda zwróciła uwagę samego Sydneya Pollacka, który zdecydował się obsadzić ją w niewielkiej, ale pamiętnej roli w swojej kultowej dziś "Tootsie" (1982). Davis miała więc okazję zdobywać pierwsze aktorskie szlify w niebanalnym towarzystwie, u boku m.in. Dustina Hoffmana i Jessiki Lange. Źródło: East News Autor: United Archives IFA The Film Archives 2017 udostępnij

W promującym książkę wywiadzie Davis podkreśliła, że incydent ten wywołał u niej poczucie winy, z którym zmagała się przez bardzo długi czas. "To było po prostu złe. Sposób, w jaki zachował się podczas naszego pierwszego spotkania, był potworny. Trzeba było wyjść lub bardziej stanowczo się sprzeciwić i o siebie zawalczyć, co oczywiście wiązałoby się ze stratą roli. Uniknęłabym tego upokarzającego traktowania, gdybym umiała odpowiednio zareagować. Ale wtedy nie byłam osobą skłonną do konfrontacji i bronienia swoich granic" - wyznała gwiazda w rozmowie z "The Times of London". Gdy wytknięto jej, że słowa te można zinterpretować jako victim blaming (obwinianie ofiar przestępstw i nadużyć), aktorka uderzyła się w pierś. "Faktycznie, nie powinnam winić siebie, bo to nie była moja wina" - zaznaczyła.

Bill Murray: Zmora aktorek?

To nie pierwszy raz, gdy Bill Murray oskarżany jest o agresywne zachowanie wobec współpracujących z nim aktorek. Wyznanie Davis częściowo przypomina bowiem zarzuty, jakie w zeszłym roku pod adresem gwiazdora wysunęła Lucy Liu . Opowiedziała ona wówczas o tym, jak została przez niego potraktowana na planie "Aniołków Charliego" . "Język, którym się posługiwał, był chwilami niewybaczalny. A ja nie zamierzałam siedzieć bezczynnie i słuchać wyzwisk, więc stanęłam w swojej obronie i nie żałuję tego. Bo bez względu na to, jak nisko jesteś w hierarchii, nie zasługujesz na protekcjonalne i poniżające traktowanie. Kilka lat później członkowie ekipy podziękowali mi za to, że mu się przeciwstawiłam" - zdradziła Liu, goszcząc w podcaście "Asian Enough".

Nieprofesjonalne zachowanie Murraya postanowiło pod znakiem zapytania realizację jego najnowszego filmu. W kwietniu 2021 roku wytwórnia Searchlight Pictures zawiesiła produkcję komediodramatu "Being Mortal" z powodu licznych skarg na aktora. "Zrobiłem coś, co uważałem za zabawne, ale nie zostało to odebrane w taki sposób. Studio chciało postąpić, jak należy, więc wstrzymano zdjęcia. To dla mnie pouczające doświadczenie" - stwierdził pytany o tę sprawę Murray w rozmowie z CNBC. Nie wiadomo, czy film doczeka się premiery.