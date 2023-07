Będzie sequel "Barbie"? Reżyserka zabrała głos

"W tym momencie to wszystko, co miałam do zrobienia" - powiedziała Gerwig w wywiadzie dla The New York Times z 25 lipca 2023 roku. "Czuję się tak pod koniec pracy nad każdym filmem — jakbym nigdy nie znalazła kolejnego pomysłu na tę fabułę, a co chciałam w związku robić, zrobiłam". Reżyserka przyznała wprost, że zdaje sobie sprawę z oczekiwań widzów. W tym momencie nie ma jednak absolutnie żadnego pomysłu na kontynuację.

Margot Robbie, gwiazda produkcji, przyznała, że pojawiły się rozmowy o ewentualnym sequelu. Postać lalki daje wiele możliwości. Aktorka zaznaczyła jednak, że planowanie kontynuacji przed ukończeniem prac nad pierwszym filmem byłoby nierozsądne.

Z powodu równoległej premiery "Oppenheimera" gwiazdy filmu Christophera Nolana żartowały, że chętnie wystąpiłyby w kolejnym filmie o popularnej lalce. "Poczekajmy na scenariusz, potem porozmawiamy" - stwierdził Cillian Murphy.

Z kolei Matt Damon i Emily Blunt zapewniali, że jeśli tylko pojawi się oferta, na pewno ją rozważą. "Zrobię cokolwiek z Gretą Gerwig" - zadeklarowała aktorka. Damon żartował natomiast, że mógłby być Kenem, ale bałyby się porównania z Ryanem Goslingiem. "Nikt nie przeKenuje tego gościa. Nie mam tyle Ken-ergii".

"Barbie" zadebiutowała w polskich kinach 21 lipca 2023 roku.