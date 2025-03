"Pasja": ogromny sukces Gibsona

O powrocie Mela Gibsona do głośnej "Pasji" mówiło się już od kilku lat. Zrealizowana w 2004 roku produkcja przedstawia ostatnich 12 godzin życia Jezusa. Kontynuacja tego filmu — według doniesień portalu World of Reel sprzed kilku lat — ma się skupić na trzech dniach pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Chrystusa. Nakręcony za 30 milionów dolarów obraz zarobił na całym świecie ponad 600 milionów.

W 2020 roku Mel Gibson ujawnił, że druga część zatytułowana będzie "Pasja: Wskrzeszenie". W tym samym roku grający Jezusa, Caviezel tak mówił o piątej wersji scenariusza filmu, jaką czytał: "To będzie arcydzieło. To będzie największy film w historii dziejów. Takie kino jest ważne w obecnych czasach. Jednak filmy biblijne nie powstają. Zamiast tego powstają kolejne filmy Marvela. Zobaczysz na ekranie Supermana, ale nie zobaczysz Jezusa. Ale to ja gram największego superbohatera wszech czasów".

Ekipa miała wejść na plan "późnią wiosną" 2023 roku, ale tak się nie stało. Teraz nadeszły nowe wieści na temat produkcji.

"The Resurrection Of The Christ": ekipa w Rzymie

Fani mogą zacząć odliczenie. Szefowa Cinecittà Studios Manuela Cacciamani ujawniła, że Mel Gibson rozpocznie zdjęcia w Rzymie w sierpniu bieżącego roku.

"Mogę potwierdzić, że kolejny film w reżyserii Mela Gibsona i produkowany przez Icon Productions - "The Resurrection Of The Christ" - będzie w całości nakręcony w Cinecittà. Początek zdjęć w sierpniu. Potrzebnych będzie wiele konstrukcji w halach zdjęciowych" - zdradziła.

Szczegóły nie są na razie znane, ale wiemy, że punktem wyjścia jest historia zmartwychwstania Jezusa i jego spotkania z wiernymi. Scenariusz powstał we współpracy Gibsona z bratem oraz scenarzystą "Braveheart" Randallem Wallace’em.