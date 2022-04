Nowa wersja "Batmana" od początku planowana była jako trylogia. W realizacji tego planu mógł przeszkodzić jedynie stanąć słaby wynik kasowy filmu Reevesa. Obawiano się głównie tego, że trzygodzinny film okaże się zbyt długi, by przyciągnąć uwagę widzów. Szybko stało się jasne, że te obawy były niepotrzebne. "Batman" zarobił w kinach na całym świecie 760 milionów dolarów, a 45 dni po premierze trafił na platformę HBO Max, gdzie dalej cieszy się powodzeniem.

Co ważne, "Batman" zarobił więcej niż pokazywane przed pandemią komiksowe hity Warner Bros. takie jak m.in. "Człowiek ze stali" czy "Liga Sprawiedliwości". Dlatego nikogo nie zdziwiła decyzja ogłoszona przez Emmericha podczas odbywającego się w Las Vegas CinemaConu.

Reklama

"Batman 2": Co wiemy o produkcji?

Wśród gości wydarzenia zorganizowanego dla właścicieli kin był też Matt Reeves . "Dziękuję wam wszystkim za ogromne wsparcie 'Batmana'. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie wiara i entuzjazm ludzi na całym świecie. Jestem podekscytowany tym, że otrzymam możliwość ponownego wskoczenia do tego świata w kolejnym rozdziale mojej opowieści" - powiedział reżyser.

Nie wiadomo póki co, jaka będzie fabuła filmu pod roboczym tytułem "Batman 2". Bez wątpienia powróci w nim do roli tytułowej Robert Pattinson . Można też spodziewać się udziału ważnego dla tego uniwersum Jamesa Gordona granego przez Jeffreya Wrighta . Trudno póki co powiedzieć, czy w drugiej części tej opowieści znajdzie się miejsce dla Pingwina granego przez Colina Farrella . Fani filmu ostrzą sobie apetyty na pojawienie się w "dwójce" kultowego Jokera, który w pierwszym filmie pojawił się tylko przez chwilę. W jego rolę wcielił się Barry Keoghan .

Wideo "Batman" [trailer 3]

Czytaj więcej:

"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska pokazała niemal wszystko [wideo]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę