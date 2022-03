"Batman": Tak wygląda Joker! Tej sceny nie było w filmie

Grana przez Keoghana postać pojawia się tylko w jednej scenie "Batmana" tuż przed zakończeniem filmu. Jest to pacjent szpitala psychiatrycznego znanego jako Azyl Arkham, przeznaczonego dla chorych na umyśle przestępców. Nawiązuje ona rozmowę z granym przez Paula Dano Człowiekiem-Zagadką. Pomiędzy kratami można dostrzec zdeformowane rysy twarzy tajemniczej postaci, a także usłyszeć jej charakterystyczny chichot. Matt Reeves potwierdził oficjalnie, że współwięźniem Człowieka-Zagadki jest sam Joker.

"Ta scena nie jest typowym easter eggiem (filmowym smaczkiem). Nie jest to też taka scena, jak w filmach Marvela czy DC, która zapowiada kolejny film. Prawdę mówiąc, nie wiem, kiedy i czy w ogóle ta postać powróci w jakimś filmie. Umieszczając tę scenę, nie próbowałem powiedzieć: 'O proszę, teraz czas na kolejny film o Jokerze'. Co miałem na myśli, to pokazanie, że nie udało się z Gotham wyplenić całego zła, bo to zło cały czas tu jest" - wyjawił Reeves w rozmowie z "Variety".

Barry Keoghan jako Joker w usuniętej scenie "Batmana"

Teraz reżyser "Batmana" udostępnił scenę spotkania Jokera z Człowiekiem-Nietoperzem, której widzowie nie mieli okazji zobaczyć na kinowym ekranie.



"To prawie nasza rocznica" - mówi do Batmana Joker, sugerując, że pozostaje zamknięty w szpitalu psychiatrycznym od przynajmniej roku. "Uzmysławiasz sobie, że łączy ich jakaś relacja, że ten człowiek coś przeskrobał, a Batman w jakiś sposób wsadził go do Arham" - tłumaczy Reeves.

Wideo The Batman | Deleted Arkham Scene

Kiedy Batman pyta Jokera, dlaczego Riddler robi to, co robi i dlaczego zostawia mu zagadki, bohater Keoghana odpowiada: "Może jest twoim fanem? A może ma do ciebie żal? Może to o Ciebie tu chodzi".

"Myślę, że w głębi duszy jesteś przerażony, ponieważ nie jesteś pewny, czy on [Riddler] nie ma racji" - puentuje Joker, po czym wybucha firmowym chichotem.

Ile "Batman" zarobił w kinach?

"Batman" Matta Reevesa zarobił od czasu premiery już 600 milionów dolarów.



Wynik filmu byłby jeszcze lepszy, gdyby nie słabszy od spodziewanego odbiór tej produkcji w Chinach. Film Reevesa zadebiutował tam w ubiegły piątek i do tej pory zdołał zarobić zaledwie 12 milionów dolarów. Jednak nie bez znaczenia w chińskim wyniku kasowym "Batmana" jest fakt, że zmagający się z rosnącą liczbą zarażeń koronawirusem kraj decyduje się na ponowne zamykanie kin.

Wideo "Batman" [trailer 3]

