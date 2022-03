Sukces kasowy "Batmana" tylko utwierdza w przekonaniu, że najbliższy czas będzie należeć do tej filmowo-komiksowej franczyzy. Na koncie filmu Reevesa jest już 600 milionów dolarów, a w przygotowaniu są dwa jego serialowe spin-offy. Do tego należy dodać prowadzoną równolegle serię, w której do roli Batmana na przynajmniej dwa filmy powróci Michael Keaton.



Paul Dano autorem komiksu "Riddler: Year One"

Wśród mnogości przygotowywanych projektów nie ma jeszcze kontynuacji tegorocznego "Batmana", ale decyzja o jej nakręceniu wydaje się być nieunikniona. Jeśli taki film powstanie, prawdopodobnie znajdzie się w nim miejsce dla Paula Dano, którego Człowiek-Zagadka uciął sobie na zakończenie filmu pogawędkę z okrutnym Jokerem. Zanim jednak zostaną podane oficjalne informacje, już można powiedzieć, że Dano pozostanie przy uniwersum Batmana. Wydawnictwo DC Comics ogłosiło, że aktor napisze dla niego scenariusz serii komiksów.



Komiksowa seria zatytułowana "Riddler: Year One" liczyć będzie sześć zeszytów i będzie prequelem wydarzeń pokazanych w "Batmanie". Czytelnicy dowiedzą się z niej, w jaki sposób postać grana przez Dano stała się zabójczym Człowiekiem-Zagadką. W pracy nad komiksem pomoże aktorowi ilustrator Stevan Subic.

Seria pokaże jak Edward Nashton z prostego księgowego z Gotham zmienił się w głównego przeciwnika Batmana. Obie postaci znajdą się na kolizyjnym kursie wiodącym ich prosto w stronę wydarzeń pokazanych w hitowym filmie - czytamy w oficjalnym opisie fabuły komiksu, którego tytuł nawiązuje do tytułu komiksu "Batman: Year One", który był główną inspiracją filmu Reevesa.

Paul Dano: Człowiek wielu talentów

Paul Dano to człowiek wielu talentów. Jest współautorem scenariusza filmu "Kraina wielkiego nieba", który był jego reżyserskim debiutem. Jak sam wspomina, prowadzone są aktualnie prace w celu przeniesienia na ekran w przyszłym roku innego napisanego przez niego scenariusza. Dano ma też talent muzyczny - jest wokalistą grupy Mook. Z kolei jego talent aktorski będzie można podziwiać niebawem w nowym filmie Stevena Spielberga zatytułowanym "The Fabelmans".



