Ile zarobił "Batman"? Ma niespodziewanego konkurenta

Kolejne 36,8 miliona dolarów w Ameryce Północnej zarobił w ubiegły weekend film "Batman" . To wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca w tamtejszym box-office. Widzowie z Ameryki Północnej w sumie dali już zarobić filmowi Reevesa 300,1 miliona dolarów. Gdy doliczy się do tego 298 milionów dolarów zysku z pozostałych rynków świata, na koncie "Batmana" jest już niewiele poniżej 600 milionów dolarów. To granica, którą film Reevesa powinien przekroczyć już w poniedziałek.

Wideo "Batman" [trailer 3]

"Batman": Kłopoty w Chinach

Wynik "Batmana" byłby jeszcze lepszy, gdyby nie słabszy od spodziewanego odbiór tej produkcji w Chinach. Film Reevesa zadebiutował tam w ubiegły piątek i do tej pory zdołał zarobić zaledwie 12 milionów dolarów. Jednak nie bez znaczenia w chińskim wyniku kasowym "Batmana" jest fakt, że zmagający się z rosnącą liczbą zarażeń koronawirusem kraj decyduje się na ponowne zamykanie kin.



Tymczasem w Ameryce Północnej niespodziewanie na drugim miejscu box-office’u znalazła się japońska animacja "Jujutsu Kaisen 0: The Movie". Zarobiła już 14,8 miliona dolarów i jest kolejnym potwierdzeniem na to, że wśród amerykańskiej widowni jest wielu fanów kina anime. Wcześniej świetnie w północnoamerykańskich kinach radził sobie film "Demon Slayer the Movie: Mugen Train".

Wideo Jujutsu Kaisen 0 Movie - Official Trailer 2

"Spider-Man: Bez drogi do domu" goni "Avengersów"

Trzeci w północnoamerykańskim box-office jest "Uncharted" , czwarty debiutujący w ten weekend horror Ti Westa "X", a piąty "Pies" z Channingiem Tatumem w roli głównej. Z pierwszej piątki wypadł "Spider-Man: Bez drogi do domu" , który zajął szóste miejsce. Film Jona Wattsa jest na dobrej drodze do tego by przekroczyć bariery 800 milionów dolarów zysku w Ameryce Północnej. Do tej pory udało się to jedynie dwóm filmom w historii: "Avengers: Koniec gry" oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

