Powiększa się obsada reżyserowanego przez Gretę Gerwig filmu "Barbie" . Do obecnych w nim już Margot Robbie i Ryana Goslinga dołączyła teraz Kate McKinnon , znana z filmu "Ghostbusters. Pogromcy duchów" Kate McKinnon.

Szczegóły fabuły filmu "Barbie" są trzymane w tajemnicy. Jak informuje portal "Deadline", Margot Robbie ma wcielić się w nim w postać słynnej lalki, a Ryanowi Goslingowi przypadła w udziale rola Kena.

"Barbie": Obsada się powiększa

Nie wiadomo, w jaką rolę wcieli się Kate McKinnon. W obsadzie filmu są też America Ferrera ("Brzydula Betty") oraz Simu Liu ("Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni"). Dla Robbie i McKinnon będzie to kolejne spotkanie na dużym ekranie. W 2019 roku wystąpiły razem w filmie "Gorący temat".

"Kiedy ludzie słyszą tytuł 'Barbie', to wydaje im się, że wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak, gdy dowiadują się, że za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która jest też współautorką scenariusza, tracą tę pewność. Film z całą pewnością nie będzie tym, czego wszyscy się spodziewają" - powiedziała Margot Robbie w rozmowie z dziennikarzem magazynu "Variety".

Greta Gerwig nie tylko wyreżyseruje ten film, ale będzie też współautorką scenariusza. Napisze go wspólnie ze swoim partnerem Noahem Baumbachem ("Historia małżeńska"). Jednym z producentów filmu "Barbie" jest firma Mattel, do której należą prawa do słynnej lalki.

Kate McKinnon popularność przyniosły występy w programie "Saturday Night Live", w którym wciąż można ją oglądać. A od 3 marca będzie można ją podziwiać w serialu "Joe vs Carole" platformy streamingowej Peacock. Aktorka wciela się w nim w rolę rozsławionej Carole Baskin, działaczki na rzecz ochrony dzikich kotów, która wplątała się w śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę z właścicielem prywatnego zoo - Josephem Maldonado-Passage’m znanym jako Joe Exotic. W jego roli John Cameron Mitchell.

