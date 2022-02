Choć decyzja o realizacji filmu "Barbie" zapadła już dawno, szczegóły tej produkcji wciąż są nieznane. Wiadomo, że twórcy chcą pokazać nieszablonowe podejście do postaci słynnej lalki. Wiadomo też, że główną bohaterkę zagra Margot Robbie , a w postać Kena wcieli się Ryan Gosling . Reżyserią filmu zajmie się Greta Gerwig , która ma na swoim koncie takie filmy jak "Lady Bird" i "Małe kobietki" .



Reklama

"Barbie": America Ferrera dołączyła do obsady

Jaką rolę w "Barbie" dostała America Ferrera , tego nie wiadomo. Można domniemywać, że laureatkę Emmy i Złotego Globu wcieli się w bliżej nieokreśloną przyjaciółkę tytułowej bohaterki. Tak twierdzą amerykańskie media, bazując na wcześniejszych zapowiedziach Margot Robbie.

W rozmowie z "Variety" Robbie zapewniła, że film "Barbie" ma inspirować widzów i wnieść nieco optymizmu oraz pozytywnej energii. Zapowiedziała też, że nie będzie to przesłodzona historia, a fani cukierkowego świata Barbie będą filmie zaskoczeni. Podobnie mówiła w wywiadzie dla "Hollywood Reporter".

"Kiedy ludzie słyszą tytuł 'Barbie', to wydaje im się, że wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jednak, gdy dowiadują się, że za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która jest też współautorką scenariusza, tracą tę pewność. Film z całą pewnością nie będzie tym, czego wszyscy się spodziewają" - powiedziała aktorka.

Prace na planie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku, zaś premierę filmu zaplanowano na rok 2023.

W najbliższym czasie America Ferrera będzie zajęta nie tylko na planie filmu "Barbie" . Jak donosi "Deadline", aktorka planuje swój reżyserski debiut - chce zekranizować bestsellerową powieść Eriki Sanchez "I Am Not Your Perfect Mexican Daughter" ("Nie jestem twoją idealną meksykańską córką").

W marcu na platformie Apple TV plus będzie można zobaczyć Ferrerę u boku Jareda Leto i Anne Hathaway w miniserialu "WeCrashed".

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Zobacz również:

Oscary 2022: Nominacje! Kto ma szansę na złotą statuetkę? Sprawdźcie!



Léa Seydoux i "Historia mojej żony": Nowa rola dziewczyny Bonda

Maria Wachowiak: Gwiazda jednej roli. Tragiczne losy polskiej aktorki