"Barbarian": Horror z Billem Skarsgardem trafi do kin we wrześniu

Wiadomości

Studio Disneya poinformowało o zmianie daty premiery horroru "Barbarian", w którym w roli głównej występuje Bill Skarsgard, czyli niezapomniany klaun Pennywise z ekranizacji powieści Stephena Kinga "To". Pierwotnie film miał trafić do kin 31 sierpnia. Fani kina grozy talentu Skarsgarda muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo nowa data premiery horroru "Barbarian" to 9 września.

Bill Skarsgard /Rich Polk /Getty Images