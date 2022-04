Do roli Erica Dravena, głównego bohatera komiksu i filmu "Kruk", przymierzano już wielu aktorów, ostatnio Jasona Momoę ("Gra o tron"). Jednak żadna z zapowiadanych produkcji nie doszła do skutku i w efekcie poza kilkoma wątpliwej jakości sequelami, "Kruk" nie doczekał się jeszcze remake'u. To wkrótce może się zmienić. Na temat obsady i ekipy nowej ekranizacji tego komiksu jest coraz więcej konkretów.

Jak informuje portal "Deadline", reżyserią remake'u "Kruka" ma zająć się Rupert Sanders ( "Królewna Śnieżka i Łowca" ). Oparty na motywach oryginalnego komiksu Jamesa O'Barra scenariusz do filmu napisał nominowany do Oscara Zach Baylin ( "King Richard: Zwycięska rodzina" ). Rolę główną w nowym "Kruku" zagrać ma Bill Skarsgard , któremu sławę przyniosła rola krwiożerczego klauna Pennywise'a w horrorze "To". Na ekranie towarzyszyć mu będzie piosenkarka i kompozytorka FKA twigs.

Reklama

Oryginalny komiks Jamesa O'Barra został wydany w 1989 roku. Bohaterem "Kruka" jest Eric, który wraz z dziewczyną zostaje zaatakowany przez bandytów. Postrzelony w głowę mężczyzna może się tylko bezczynnie przyglądać jak jego dziewczyna zostaje brutalnie pobita, zgwałcona i zastrzelona. Pozostawiony na śmierć Eric umiera. Rok później zostaje wskrzeszony przez ducha ukazującego się mu w postaci tytułowego kruka. Chłopak wykorzystuje tę okazję, by odnaleźć oprawców i zemścić się na nich.

"Komiksowy 'Kruk' jest piękny, mroczny, poetycki, a czasem niepokojący. To historia miłości, straty, żałoby i zemsty. To dla mnie wielki zaszczyt móc powrócić do kultowego komiksu Jamesa O'Barra i pokazać Kruka jako niepokojący symbol współczesności" - mówi Rupert Sanders.



Zobacz również:

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej

Warren Beatty: Seksualna rewolucja i wpadka na Oscarach

Maria Kowalik: Aktorka, która została sprzątaczką