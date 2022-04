W zgodnej opinii fachowców, trwający w Las Vegas CinemaCon przywrócił wiarę w potęgę kina i tzw. kinowego doświadczenia. W przeciągu kilku dni największe studia filmowe zaprezentowały tam swoje najnowsze hity i już teraz można oceniać, że głosy o śmierci kina z powodu pandemii COVID-19 były mocno przesadzone. Wśród wielu filmów pokazanych podczas CinemaConu był też "John Wick 4" studia Lionsgate.

"John Wick 4": Szalone i realistyczne sceny walki

Keanu Reeves: Czy Neo z "Matriksa" pokonałby Johna Wicka? "Cykl 'John Wick' to coś więcej niż filmowa seria. To współczesny mit, ostrożnie rozwijane uniwersum. To wydarzenie, którego należy doświadczyć na dużym ekranie. Widzowie pierwszej części mówili nam, że na ich oczach wraz z nią ewoluował gatunek kina akcji. Teraz sceny walk będą jeszcze bardziej szalone, a przy okazji bardziej realistyczne od czegokolwiek, co do tej pory można było zobaczyć" - powiedział Joe Drake, prezes Lionsgate.

Zdjęcie "John Wick 4" trafi do kin 23 marca 2023 / Gabe Ginsberg/WireImage / Getty Images

Oprócz niego w prezentacji fragmentów filmu uczestniczyli też gwiazdor "Johna Wicka" Keanu Reeves oraz reżyser czwartej części Chad Stahelski. "Wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że nasz film będzie zawierał jeszcze więcej ekstremalnych scen walki, które definiują tę serię" - zapowiedział ten drugi.

"John Wick 4": Keanu Reeves "pozabija wszystkich"

Zaprezentowane podczas CinemaConu fragmenty filmu "John Wick 4" rozpoczynają się od ujęcia pustyni i głosu narratora, który oznajmia: "Wschodzi nowy dzień. Nowe pomysły, nowe zasady, nowe kierownictwo". Zaraz potem pojawia się Keanu Reeves, który obiecuje, że "pozabija wszystkich" i szybko zaczyna realizować swoją obietnicę.

Zdjęcie Keanu Reeves na planie filmu "John Wick 4" / James Devaney/GC Images / Getty Images

Podczas CinemaConu pokazano też pierwsze zdjęcie z filmowego spin-offu "Johna Wicka" zatytułowanego "Ballerina" . Można było na nim zobaczyć wcielającą się w tytułową rolę Anę de Armas trzymającą w dłoniach karabin maszynowy.

