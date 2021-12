"Ponieważ są to rzeczy, które naprawdę przesłuchałem, obejrzałem albo przeczytałem, jestem pewny, że przegapiłem wiele wartościowych tytułów. Jeśli więc macie jakieś swoje rekomendacje, którymi chcecie się podzielić, dodam je do swojej listy książek i filmów, które mam nadzieję nadrobić w trakcie świąt" - napisał Barack Obama we wstępie do opublikowanego na Twitterze postu z listą ulubionych pozycji 2021 roku.

Barack Obama: Ulubione filmy w 2021 roku

Samą listę Obama rozpoczął od książek. Potem przyszedł czas na filmy. "Oto moje ulubione filmy roku. Każdy z nich opowiada ważną historię i mam nadzieję, że spodobają się wam one tak samo mocno, jak spodobały się mi" - czytamy w tweecie dołączonym do listy tytułów. Znajduje się na niej czternaście pozycji.

Tytuły z listy Obamy to polska koprodukcja "Aida" , japoński dramat "Drive My Car" , dokument muzyczny "Summer of Soul ", "West Side Story" , "Psie pazury" Jane Campion, "Świnia" z Nicolasem Cage’m, netfliksowy "Pomiędzy", "Hazardzista" Paula Schradera, "Judasz i Czarny Mesjasz" Shaki Kinga, norweski "Najgorszy człowiek na świecie", western "Old Henry", "Ostatni pojedynek" Ridleya Scotta, "Tragedia Makbeta" Joela Coena oraz "C’Mon, C’Mon" z Joaquinem Phoeniksem.

Lista ulubionych książek Baracka Obamy liczy trzynaście pozycji. Są na niej m.in. takie książki jak "Matrix" Lauren Groff, "Lincoln Highway" Amora Towlesa, "Harlem Shuffle" Colsona Whiteheada, "Cloud Cuckoo Land" Anthony’ego Doerra oraz "Na rozdrożu" Jonathana Franzena.

