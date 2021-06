Nicolas Cage zagrał poszukiwacza trufli

16 lipca tego roku zadebiutuje najnowszy film z Nicolasem Cage’m w roli głównej zatytułowany „Pig” („Świnia”). Popularny aktor wciela się w nim w rolę mieszkającego w oregońskich lasach pustelnika, właściciela świnki specjalizującej się w wynajdowaniu trufli. Właśnie zadebiutował zwiastun tej produkcji wyreżyserowanej przez Michaela Sarnoskiego.

Nicolas Cage w filmie "Pig" /Neon /materiały prasowe

Reklama

Spokojne życie Roba zostaje zakłócone niespodziewanym porwaniem. Jego ofiarą pada ukochana świnka, która pomagała mu w poszukiwaniu trufli. Chcąc nie chcąc, mężczyzna musi wrócić do miasta, które kiedyś opuścił. Tam, korzystając z pomocy sprzedawcy trufli (w tej roli Alex Wolff), rozpoczyna poszukiwania swojego zwierzęcego przyjaciela.



W wywiadzie dla portalu "Variety", występujący w filmie "Pig" Wolff opowiedział o tym, jak podczas pracy na planie filmu zaprzyjaźnił się z Nicolasem Cage’m. "Rozmawialiśmy co kilka dni. Wymienialiśmy się sms-ami. Niedawno odezwał się do mnie na FaceTime’ie. Naprawdę się teraz wspieramy i pomagamy sobie w najdziwniejszych projektach. Zaczynaliśmy kręcić ten film, gdy obaj byliśmy w trudnych momentach naszego życia, co sprawiło, że nawiązaliśmy więź i otworzyliśmy się emocjonalnie. Po prostu zostaliśmy przyjaciółmi" - opowiada aktor.

Reklama

W pozostałych rolach w filmie "Pig" wystąpili Adam Arkin, Nina Belforte, Dalene Young, Gretchen Corbett, Julia Bray, Darius Pierce oraz Elijah Ungvary. Dla Michaela Sarnoskiego "Pig" jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim. Wcześniej pracował jako reżyser, scenarzysta i montażysta kilku seriali telewizyjnych. Scenariusz "Pig" napisał razem z Vanessą Block.



Nicolas Cage nie daje o sobie zapomnieć swoim najbardziej zagorzałym fanom, regularnie pojawiając się w kolejnych produkcjach. Obecnie częściej są to filmy klasy B, jednak szansę na zmianę tego stanu rzeczy dają nadchodzące projekty z jego udziałem. To przede wszystkim serial zainspirowany netfliksowym "Królem Tyggrysów", w którym Cage wcieli się w rolę tytułowego Joego Exotica. Jak również film "The Unbearable Weight of Massive Talent", w którym gra podwójną rolę samego siebie. Aktualnie Cage zajęty jest zdjęciami do sensacyjnej komedii "The Retirement Plan", w której występuje razem z Ronem Perlmanem, Jackie’m Earle’m Haleyem oraz Lynn Whitfield.