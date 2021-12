"Drive My Car": Kolejna azjatycka produkcja ma duże szanse na Oscara?

Film "Drive My Car" zdobywa coraz większy rozgłos. Przypomina to sytuację z południowokoreańskim "Parasite". Choć obydwa filmy zdobyły wiele laurów, "Parasite" , który finalnie triumfował na Oscarach, został wcześniej nagrodzony Złotą Palmą w Cannes.

"Drive My Car", choć też nagradzany w Cannes, przegrał w głównej konkurencji z francuskim filmem "Titane" . Obydwa zostały zgłoszone do przyszłorocznych Oscarów, zapowiada się więc pojedynek japońsko-francuski.

"Drive My Car" – jak czytamy w festiwalowym opisie filmu – to mistrzowska adaptacja prozy Murakamiego w reżyserii Ryusuke Hamaguchiego. Oparta na opowiadaniu ze zbioru "Mężczyźni bez kobiet" intymna opowieść o złożonej relacji miłosnej wybitnego aktora i reżysera z kobietą, która skrywa przed nim wiele tajemnic. Hamaguchi opiera swój film na precyzyjnych dialogach i świetnie narysowanych postaciach. To historia o bezwarunkowej akceptacji bliskiej osoby oraz siebie samego i swoich niedoskonałości, jednocześnie piękna i wzruszająca oda do życia.

Wideo Drive My Car (2021) - HD Trailer - English Subtitles



Kandydaci do Oscarów

Głównym konkurentem do zdobycia "międzynarodowego" Oscara jest dla filmu Hamaguchiego "Titane" w reżyserii Julii Ducournau. To opowieść o Alexii, w której głowę w efekcie wypadku samochodowego wszczepiona zostaje w dzieciństwie tytanowa płytka. Wiele lat później Alexia zachodzi w ciążę po stosunku… z samochodem.

Wideo TITANE Trailer (2021)

Innymi azjatyckimi kandydatami do Oscara są w tym roku m.in. "The Falls" z Tajwanu, "Szybkość z odwagi" z Hongkongu, "Wędrowcy na krawędzi" z Chin, "Precious Is the Night" z Singapuru oraz indyjskie "Kamyki".

Polska do oscarowego wyścigu wystawiła film "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żeby nie było śladów" [trailer 2] materiały prasowe

