Film "Ballerina", w którym główną rolę zagrała Ana de Armas, to opowieść płatnej morderczyni wyszkolona do zabijania w tradycji Rosyjskich Cyganów. Swoich umiejętności kobieta użyje podczas krwawej zemsty na zabójcach swojej rodziny. W filmie występują też Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno oraz Norman Reedus. Fani serii "John Wick" mogą liczyć też na powrót aktorów, którzy wystąpili w rolach głównych w tym cyklu - Keanu Reevesa, Iana McShane'a, a także zmarłego niedawno Lance'a Reddicka, któremu zadedykowano film "John Wick 4".

Jak przystało na produkcję z uniwersum Johna Wicka, widzowie mogą liczyć na kolejną porcję zwariowanej akcji i kaskaderskich popisów. Odpowiadają za to studio Thunder Road Films oraz najlepsi specjaliści z branży z firmy 87eleven. "Duże filmy akcji wymagają prawdziwych kaskaderów. Zapewniamy sprzęt, placówki i odpowiedni trening do realizacji najbardziej spektakularnych pomysłów. Z naszą dwudziestoletnią praktyką i wiedzą pomagamy w stworzeniu innowacyjnych, bezpiecznych i niepowtarzalnych sekwencji kaskaderskich wartych współczesnego kina akcji" - czytamy na stronie internetowej tej drugiej firmy.

Keanu Reeves i Ana de Armas: Zagrają razem po raz drugi

W styczniu 2023 roku aktorka w programie Jimmy’ego Fallona wspominała zdjęcia, jakie realizowano w Pradze. "Jesteśmy w Pradze już od czterech miesięcy, został nam jeszcze miesiąc zdjęć. Wszystko mnie boli. Moje ciało, moje plecy - wszystko jest obolałe (...) Scena w Bondzie trwała piętnaście minut. A to jest cały film, czyli zupełnie inny poziom" - mówiła.

Aktorka znalazła jednak jeden pozytyw - część tych obrażeń zafundował jej aktor, którego uwielbia. "Pewnego dnia Keanu Reeves i ja ćwiczyliśmy bardzo trudną scenę kaskaderską. Ten człowiek rzucał mną, turlał, robił różne kaskaderskie szaleństwa. I wiedziałam, że nie mogę już narzekać, bo to on to robił! Jest naprawdę najlepszy!" - powiedziała zachwycona. Tym samym de Armas ujawniła, że grana przez nią bohaterka spotka się w jednej ze scen z Johnem Wickiem. Sądząc z opisu obrażeń aktorki, będzie to widowiskowe spotkanie.

I to nie pierwsze - wcześniej aktorzy zagrali razem w filmie "Kto tam?".

"Ballerina": Kto wystąpi w spin-offie "Johna Wicka"?

Reżyserowany przez Lena Wisemana według scenariusza Shaya Hattena film "Ballerina" zapowiada się na klasyczną opowieść o zemście. Główna bohaterka, świetnie wyszkolona zabójczyni, ruszy tropem morderców swoich najbliższych. Obok Any de Armas i Keanu Reevesa w filmie występują też Gabriel Byrne, Norman Reedus i Catalina Sandino Moreno. W obsadzie znalazły się także inne gwiazdy serii "John Wick": Ian McShane, Anjelica Huston i Lance Reddick - to będzie ostatni występ aktora, który zmarł 17 marca 2023 roku. Data premiery filmu Wisemana nie jest jeszcze znana.

Ana de Armas: Najważniejsze role

Przełomem w karierze aktorki okazała się rola Joi, hologramu będącego dziewczyną bohatera granego przez Ryana Goslinga, w filmie science fiction "Blade Runner 2049". Jej występ spotkał się z doskonałym przyjęciem krytyków i widzów.

Aktorkę mogliśmy też oglądać w kryminalnej produkcji "Na noże", którą wyreżyserował Rian Johnson. Akcja filmu rozpoczynała się tuż po 85. urodzinach autora powieści kryminalnych Harlana Thrombeya, który po imprezie zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości. Ana de Armas wcieliła się w Martę Cabrerę, zaufaną opiekunkę Thrombeya, która była z 85-latkiem w bliskiej, niemal rodzinnej relacji. Za swoją kreację była nominowana do Złotego Globu. de Armas zagrała również rolę Palomy w długo oczekiwanym filmie "Nie czas umierać".

"Ballerina": Kiedy premiera?

"Ballerina", pierwszy pełnometrażowy spin-off popularnej serii "John Wick", zadebiutuje w kinach dokładnie 7 czerwca 2024 roku.

