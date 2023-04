Jak informuje portal Deadline, film "Outcome" to czarna komedia, do której scenariusz napisali Jonah Hill oraz Ezra Woods. Jeśli Keanu Reeves przyjmie angaż do tej produkcji, to wcieli się w postać Reefa, mocno doświadczonego przez życie hollywoodzkiego gwiazdora, który musi zagłębić się w ponurych szczegółach swojej przeszłości, by stawić czoła swoim demonom oraz zadośćuczynić osobom, które skrzywdził. Skłoni go do tego tajemnicze nagranie z dawnych lat.

Reklama