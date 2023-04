Według dotychczasowego kalendarza premier wyreżyserowany przez Jamesa Wana film "Aquaman i zaginione królestwo" miał zadebiutować w kinach w dniu Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia. Studio Warner Bros. Discovery zdecydowało się jednak na przyspieszenie tego terminu o pięć dni. Film trafi do kin w 20 grudnia, czyli tego samego dnia, w którym premierę będzie miał inny hit, kontynuacja filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" studia Sony. Dwa dni później na ekrany trafi też animacja studia Illumination zatytułowana "Migration".

Reklama

Warner Bros.: Zmiany w kalandarzu premier

Przesunięcie kontynuacji hitowego "Aquamana" (pierwsza część tej komiksowej serii zarobiła w kinach na całym świecie miliard 150 milionów dolarów) sprawiło, że w kalendarzu premier studia Warner Bros. Discovery nastąpiło jeszcze jedno przetasowanie. 20 grudnia w kinach miała zadebiutować filmowa ekranizacja musicalu "Kolor purpury". Ten film wyreżyserowany przez Blitza Bazawule'a, którego producentami są Steven Spielberg , Oprah Winfrey oraz Quincy Jones, zadebiutuje na ekranach w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

W nowym kalendarzu premier na 2 lutego przyszłego roku zarezerwowano miejsce dla nowego filmu Barry'ego Levinsona zatytułowanego "The Wise Guys" ("Mafiosi") i rozgrywającego się w latach 50. ubiegłego wieku. Bohaterami tego opartego na faktach filmu są Vito Genovese i Frank Costello, szefowie dwóch walczących ze sobą rodzin mafijnych. W rolach głównych w filmie Levinsona wystąpili Robert De Niro , Debra Messing oraz Kathrine Narducci.