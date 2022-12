"Jednym z wyzwań stojących przed nami w procesie kompletowania obsady 'Balleriny' jest upewnienie się, że nowe role będą grane przez aktorów, którzy mają tyle samo siły i emocjonalnej prezencji co Ana de Armas. Pracując z Cataliną na planie filmu 'Silent Night' Johna Woo, upewniłam się, że znalazła się na szczycie listy kandydatów. Cieszę się, że znów będziemy razem pracować" - uzasadniła wybór kolumbijskiej aktorki producentka Erica Lee cytowana przez portal "Deadline".

Kim jest Catalina Sandino Moreno?

"Silent Night", o którym wspomina Lee, to jeden z kilku nowych projektów z udziałem kolumbijskiej aktorki. Zdjęcia do tego filmu reżyserowanego przez Johna Woo realizowane były w Mexico City. Catalina Sandino Moreno wciela się w nim w rolę żony mężczyzny, który mści się za śmierć swojego syna, który zginął przypadkiem w ulicznej strzelaninie gangów. "Silent Night" to produkcja, która postawiła przed aktorami spore wymagania, bo nie ma w niej dialogów.

Aktualnie Catalina Sandino Moreno pracuje też nad drugim sezonem serialu "Stamtąd", w którym wciela się w postać Tabithy Matthews. Produkcja, którą można oglądać na platformie HBO Max, opowiada historię tajemniczego amerykańskiego miasteczka, z którego nie sposób się wydostać.