Tom Cruise wszystko zawdzięcza scjentologii?

Tom Cruise od wielu lat stoi na czele "ruchu religijnego". Scjentologia koncentruje się na pozyskiwaniu gwiazd z myślą o zapewnieniu im tak zwanych "ambasadorów" religii, którzy w wywiadach będą dawać świadectwa wiary. Głowy scjentologii wychodzą z założenia, że "kościół to biznes, a przecież, jak w każdym biznesie, dobrze mieć celebrytów, którzy będą go reklamować".

Byli członkowie sekty mówią o praniu mózgów, żerowaniu na ludzkiej naiwności i systemowym wykorzystywaniu zazwyczaj znanych i zamożnych osobistości. Zupełnie inaczej odnosi się do scjentologii Tom Cruise. Głosi świadectwo o tym jak "wiara" wpłynęła na jego życie i zawdzięcza jej wszystkie osiągnięcia.

"Wszystko co mam jako mężczyzna, jako ojciec, jako artysta, zawdzięczam scjentologii. Konflikty, smutki, problemy w relacjach międzyludzkich, wszystko to zniknęło z mojego życia, gdy odkryłem scjentologię" - mówił kilka lat temu Tom Cruise podczas przemówienia do hiszpańskich scjentologów w Madrycie.

Tom Cruise i Katie Holmes: Porób bez żadnego dźwięku

Tom Cruise i Katie Holmes poznali się w 2005 roku, lecz aktorka już rok wcześniej mówiła o nim w wywiadzie: "Myślę, że każda mała dziewczynka marzy o (swoim ślubie). Kiedyś myślałam, że poślubię Toma Cruise'a" - powiedziała magazynowi "Seventeen". Ich związek odbił się szerokim echem w mediach.

Spekulowano, że jego nowa partnerka została wybrana poprzez... casting na żonę, który miał na celu wybrać najbardziej uległą i podatną na wpływ kandydatkę. Początkowo plan się powiódł, Katie weszła w scjentologię. Cruise opowiadał przed ślubem w 2006 r., jaki jest z nią szczęśliwy, w tym samym roku przyszła na świat ich córeczka. Po niespełna 6 latach Holmes pokazała siłę i porzuciła Cruise'a. Kobieta rozwiodła się z aktorem, a tym samym stała się wrogiem numer jeden byłych współwyznawców.

Chociaż aktorka już od lat nie ma kontaktu z byłym mężem, to do mediów co jakiś czas przenikają nowe informacje dotyczące ich małżeństwa. Niedawno w sieci pojawiła się informacja, że Katie Holmes podpisała z mężem specjalną umowę dotyczącą zasad panujących w ich przyszłym związku. Według umowy podczas porodu kobieta nie może wydobyć z siebie żadnego dźwięku, nie może również otrzymać znieczulenia. Według wierzeń sekty może się to negatywnie odbić na noworodku. Podobno Katie Holmes udało się dostosować do tych zasad, co napełniło dumą jej męża.

Tom Cruise nie utrzymuje kontaktu z nastoletnią córką?

Niedawno okazało się również, że Tom Cruise od lat nie ma kontaktu z córką. Po rozwodzie rodziców Suri Cruise zamieszkała ze swoją matką w Nowym Jorku. Prasa donosi, że Tom Cruise po rozstaniu z Katie Holmes przestał się interesować dzieckiem, większą uwagę poświęcał scjentologii. Ponad dekadę od rozwodu, Cruise nie utrzymuje żadnego kontaktu z dorastającą córką .

Jak podaje brytyjski tabloid "Mirror", nastolatka właściwie nie zna swojego ojca. "Suri nie zna już swojego ojca i nie spędzała z nim czasu od dekady. Nie chodzi na jego filmy, a Cruise nie odgrywa żadnej roli w jej życiu" - twierdzi informator gazety.

Niedawno pojawiły się jednak głosy twierdzące, że aktor ma zamiar spotkać się z córką po powrocie z planów filmowych. Tom Cruise przebywa właśnie w Europie, gdzie pracuje nad swoim nowym filmem.