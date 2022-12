Informację o udziale Normana Reedusa w "Ballerinie" potwierdziła w rozmowie z serwisem Deadline producentka tego filmu, Erica Lee. "Jesteśmy wielbicielami talentu Normana, więc jesteśmy pewni, że fani będą tak samo podekscytowani jego dołączeniem do serii, co my. Jest genialnym elementem naszej układanki związanej z 'Balleriną'" - stwierdziła. W jaką postać wcieli się Reedus, tego na razie nie ujawniono.

"Ballerina": Co to za film?

Główną bohaterką "Balleriny" będzie grana przez Anę de Armas młoda zabójczyni, która chce zemścić się na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. W filmie zagrają poza tym aktorzy znani z "Johna Wicka" - przede wszystkim Keanu Reeves , a także Ian McShane , który jako Winston Scott prowadzi hotel dla zabójców, Continental oraz Anjelica Huston , której bohaterka szefuje szkole dla płatnych zabójczyń i baletnic.

Reklama

Za reżyserię "Balleriny" odpowiada Len Wiseman , znany z serii "Underworld" . Z kolei Chad Stahelski , twórca serii o Wicku, w nowym projekcie udziela się jako producent.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w listopadzie w Pradze. Na razie nie ujawniono, kiedy planowana jest premiera. Wiadomo za to, że czwarta odsłona "Johna Wicka" ujrzy światło dzienne w marcu 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "John Wick 4" [trailer] materiały prasowe

Norman Reedus, który jest Amerykaninem, spędza ostatnio dużo czasu w Europie. Poza "Balleriną" ze Starym Kontynentem łączy go też spin-off "The Walking Dead", który realizowany jest we Francji. Akcja serialu "Daryl Dixon" skupia się na bohaterze granym przez Reedusa.