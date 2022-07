Zadaniem Emerald Fennell będzie "podrasowanie" scenariusza napisanego przez Shaya Hattena ("Armia umarłych") i Lena Wisemana ("Underworld"). Jak informuje portal "Variety", nie wiadomo czy nazwisko Fennell znajdzie się finalnie w filmowych napisach jako współautorki scenariusza. Zdecyduje o tym potem Gildia Amerykańskich Scenarzystów.

O udziale Emerald Fennell w procesie pisania scenariusza filmu "Ballerina" poinformowała Ana de Armas w rozmowie z magazynem "Elle". Aktorka zdradziła w nim, że chciała wziąć udział w tym projekcie nie tylko jako aktorka, ale zainteresowana była też pomocą w innych aspektach procesu powstawania filmu. I to właśnie ona zaproponowała, by zaangażować Fennell. "Bardzo ważne było dla mnie zatrudnienie scenarzystki, bo gdy dołączyłam do projektu, pracowali nad nim tylko reżyser Len Wiseman i jakiś inny koleś. Powiedziałam, że to się nie sprawdzi. Pogadałam więc z pięcioma albo sześcioma scenarzystkami. Zatrudniliśmy Emerald Fennell, z czego jestem bardzo dumna" - wyznała aktorka.

"Ballerina": O czym opowie film?

W filmie "Ballerina" Ana de Armas wcieli się w rolę młodej zabójczyni, która chce zemścić się na ludziach, którzy zamordowali jej rodzinę. Tyle głosi oficjalny opis fabuły filmu, dalsze szczegóły są owiane tajemnicą. Po filmie reżyserowanym przez Wisemana można spodziewać się podobnych atrakcji jak w cyklu "John Wick", a Ana de Armas ma być w nim żeńską odpowiedniczką Keanu Reevesa.

"Ballerina" nie jest jedynym filmem, w tworzenie scenariusza którego zaangażowała się Ana de Armas. W rozmowie z magazynem "Elle" zdradza też, że pomogła w pisaniu scenariusza najdroższego filmu Netfliksa "Gray Man" , w który również występuje. "Potrzeba było trochę pracy nad moją postacią. Spotkałam się, by porozmawiać o tym z twórcami filmu, braćmi Russo. Spotkanie poszło świetnie, to bardzo zabawowi ludzie" - powiedziała aktorka.

Wideo "Gray Man": Oficjalny zwiastun

