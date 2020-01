BAFTA 2020: "Joker" z największą liczbą nominacji

We wtorek, 7 stycznia, ogłoszono nominacje do nagród BAFTA, czyli Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Aż jedenaście szans na statuetkę ma "Joker" Todda Phillipsa.

"Joker" ma aż jedenaście nominacji do BAFTA, w tym za najlepszy film, reżyserię i główną rolę męską /materiały prasowe

"Joker" ma szanse na triumf w najbardziej prestiżowych kategoriach: najlepszy film, reżyseria i scenariusz adaptowany. Faworytem w kategorii najlepsza rola męska jest zdobywca Złotego Globu Joaquin Phoenix. Produkcję Todda Phillipsa wyróżniono również za: muzykę, zdjęcia, montaż, scenografię, dźwięk i charakteryzację. Może też wygrać we wprowadzonej w tym roku przez BAFTA kategorii - najlepszy casting.



Wideo "Joker" [trailer 2]

Reklama

Nie oznacza to jednak, że "Joker" ma dużą przewagę nad konkurencją. Po dziesięć nominacji zdobyły bowiem "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino oraz "Irlandczyk" Martina Scorsese.

Z kolei laureat Złotych Globów w kategoriach: najlepszy dramat i najlepsza reżyseria, czyli "1917" Sama Mendesa ma dziewięć szans na statuetkę.

Sześć nominacji wywalczyła komedia wojenna "Jojo Rabbit" Taiki Waititiego, a po pięć dwie produkcje Netfliksa: "Dwóch papieży" Fernando Meirellesa i "Historia małżeńska" Noaha Baumbacha.

Nominacji w kategorii najlepszy film zagraniczny nie otrzymało polskie "Boże Ciało" Jana Komasy. Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych postawiła na zwycięzcę Złotego Globu, koreański "Parasite" Bonga Joon-Ho, a także "Kłamstewko" Lulu Wang, dokument "For Sama" Waady Al-Khateaba i Edwarda Wattsa, hiszpański "Ból i blask" Pedro Almodovara oraz francuski "Portret kobiety w ogniu" Céline Sciammy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Parasite" [trailer] materiały dystrybutora

Co ciekawe, aż dwie nominacje w tej samej kategorii zdobyła Margot Robbie. Piękną aktorkę doceniono za drugoplanowe kreacje w filmach "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino i "Gorący temat" Jaya Roacha. Dwie nominacje, ale w różnych kategoriach, zdobyła też Scarlett Johansson. Gwiazda ma szansę na nagrodę BAFTA jako aktorka pierwszoplanowa - za "Historię małżeńską" Noaha Baumbacha i jako drugoplanowa - za "Jojo Rabbit" Taiki Waititiego.



Margot Robbie: Wilczyca 1 / 9 Wszyscy kojarzą ją głównie z "Wilka z Wall Street", gdzie - trzeba uczciwie przyznać - wyglądała nieziemsko, ale 25-letnia Margot Robbie już od jakiegoś czas puka do hollywoodzkich bram i jest coraz bliżej, by zadomowić się tam na dobre. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Już wcześniej ogłoszono piątkę młodych aktorów walczących w kategorii Rising Star, czyli "wschodząca gwiazda kina". To zdobywczyni Złotego Globu Awkwafina - wyróżniona za "Kłamstewko" oraz Kaitlyn Dever doceniona za "Szkołę melanżu", Kelvin Harrison Jr. za "Waves", Micheal Ward za "Blue Story" oraz Jack Lowden za "Na ringu z rodziną". W tej kategorii zwycięzcą wytypują widzowie.

W porównaniu do zeszłego roku, BAFTA dodała jedną kategorię. To najlepszy casting.

Nominowani do BAFTA 2020:

FILM:

"1917"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

FILM BRYTYJSKI:

"1917"

"Przynęta"

"For Sama"

"Rocketman"

"Nie ma nas w domu"

"Dwóch papieży"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA:

"Przynęta"

"For Sama"

"Maiden"

"Only You"

"Mój ojciec"

FILM ZAGRANICZNY:

"Kłamstewko"

"For Sama"

"Ból i blask"

"Parasite"

"Portret kobiety w ogniu"

DOKUMENT:

"Amerykańska fabryka"

"Apollo 11"

"Diego"

"For Sama"

"Hakowanie świata"

ANIMACJA:

"Kraina lodu 2"

"Klaus"

"Toy Story 4"

"Baranek Shaun Film. Farmageddon"

REŻYSERIA:

Sam Mendes - "1917"

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

Todd Phillips - "Joker"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Bong Joon-ho - "Parasite"

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Szkoła melanżu"

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"Parasite"

"Pewnego razu... w Hollywood"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Małe kobietki"

"Joker"

"Dwóch papieży"

AKTORKA:

Jessie Buckley - "Siła marzeń"

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renée Zellweger - "Judy"

AKTOR:

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Taron Egerton - "Rocketman"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

Margot Robbie - "Pewnego razu... w Hollywood"

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

MUZYKA:

"1917"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

ZDJĘCIA:

"1917"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Lighthouse"

MONTAŻ:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Pewnego razu... w Hollywood"

SCENOGRAFIA:

"1917"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Pewnego razu... w Hollywood"

KOSTIUMY:

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Judy"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

CHARAKTERYZACJA:

"1917"

"Gorący temat"

"Joker"

"Judy"

"Rocketman"

DŹWIĘK:

"1917"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Rocketman"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

EFEKTY SPECJALNE:

"1917"

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Grandad was a romantic."

"In Her Boots"

"The Magic Book"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Azaar"

"Goldfish"

"Kamali"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"The Trap"

CASTING:

"Joker"

"Historia małżeńska"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"The Personal History of David Copperfield"

"Dwóch papieży"