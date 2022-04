"Avatar: Istota wody": Testujemy granice możliwości kina!

Druga część "Avatara" to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych premier dekady. Mimo wielu perturbacji i kłopotów film udało się ukończyć, a do kin trafi 16 grudnia 2022 roku. A póki co podczas CinemaConu zaprezentowano pierwsze fragmenty tej produkcji.

James Cameron na planie filmu "Avatar: Istota wody" /Image Capital Pictures / Film Stills / Agencja FORUM