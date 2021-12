Sequele "Avatara" finansową klapą?

Wyreżyserowany przez Jamesa Camerona "Avatar" to najbardziej kasowy film wszech czasów - w kinach na całym świecie zarobił 2,73 miliarda dolarów. Reżyser aktualnie przygotowuje aż cztery kolejne części tego filmu, które w kinach mają pojawiać się co dwa lata. Sytuacja branży kinowej w trakcie pandemii każe jednak zadać pytanie o to, czy cztery następne części "Avatara" są w ogóle w stanie zbliżyć się do zysków osiągniętych przez oryginalny film. To pytanie zadaje sobie sam reżyser, który swoimi wątpliwościami podzielił się w rozmowie z portalem "Entertainment Weekly".

James Cameron drugą część "Avatara" zaprezentuje w grudniu 2022 roku /Getty Images