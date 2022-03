Negocjacje producentów filmu "Diuna: Część Druga" z Austinem Butlerem dotyczą roli Feyda-Rauthy, morderczego bratanka barona Harkonnena. To jedna z najważniejszych nowych postaci, która ma pojawić się w kontynuacji filmu z ubiegłego roku. Według źródeł, na jakie powołuje się portal "Variety", rozmowy z aktorem znajdują się jednak w "bardzo wczesnym stadium".

"Diuna": Co wiemy o sequelu?

O tym, czego można spodziewać się po kontynuacji "Diuny" wspominał Denis Villeneuve w wywiadzie dla magazynu "Empire". "Wprowadzimy kilka nowych postaci. Na początku pracy nad pierwszą częścią filmu podjąłem decyzję, że będzie ona poświęcona bardziej rodowi Atrydów oraz zakonowi Bene Gesserit. A także pierwszemu kontaktowi Paula Atrydy z nową kulturą. W drugiej części będzie dużo więcej rzeczy związanych z Harkonnenami" - zapowiadał reżyser.



Austin Butler nie jest jedynym aktorem przymierzanym do roli w drugiej części "Diuny". Wcześniej poinformowano, że bliskie zakończenia są rozmowy z Florence Pugh ("Czarna Wdowa"), która w filmie "Diuna: Część Druga" ma wcielić się w postać księżniczki Irulan. Zdjęcia do drugiej części "Diuny" mają rozpocząć się latem tego roku. Film trafi do kin 20 października 2023 roku.



Biograficzny "Elvis" , w którym Austin Butler wcielił się w rolę Elvisa Presleya, trafi do kin 24 czerwca tego roku. Butlera będzie można zobaczyć też w widowiskowym serialu platformy streamingowej Apple TV+ zatytułowanym "Masters of the Air". Wystąpił w nim u boku m.in. Barry’ego Keoghana i Calluma Turnera. Scenariusz serialu powstał na motywach książki Donalda L. Millera zatytułowanej "Władcy przestworzy. Amerykańscy lotnicy w walce z nazistowskimi Niemcami".



Wideo "Elvis" [trailer]

