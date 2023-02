Rolą pewnego siebie, charyzmatycznego Benjamina Barry’ego McConaughey nie dość, że umocnił swoją pozycję w branży to jeszcze zdobył tysiące nowych fanek. W rozmowie z "Vanity Fair" aktor wyznał jednak, że nie od razu podszedł do tej roli z zapałem i entuzjazmem, długo wahał się, czy dołączyć do obsady filmu. Gdyby nie zaskakująca przepowiednia, zapewne lubiany duet, który na ekranie stworzył z Kate Hudson , nigdy by nie powstał.

