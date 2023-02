"Wiem, że nie jestem typowym aktorem do roli głównej w komedii romantycznej. Wiem, że jestem zbyt szorstki, ale często stając, przed lustrem zadaję sobie pytanie: Czy jestem za mało atrakcyjny? Czy jest we mnie coś nieapetycznego, co wyklucza mnie z zagrania takich właśnie ról?" - dopytuje Bautista w rozmowie z portalem "Page Six".

Gwiazdor "Strażników Galaktyki", w których niedługo będzie można zobaczyć go po raz trzeci i ostatni, nie poddaje się jednak i wierzy, że kiedyś przyjdzie mu zagrać rolę romantycznego kochanka. "Sam nie wiem. Jakoś nigdy nie trafiła mi się taka rola. Nikt nigdy nie zaoferował mi zagrania w komedii romantycznej. Ale wciąż mam na to wielkie nadzieje. Dalej będę tego szukał" - zapewnia aktor.

Dave Bautista: Nie zagra ani amanta, ani przeciwnika Batmana

Rola w komedii romantycznej nie jest jedyną, której nie dane mu będzie zagrać w najbliższej przyszłości. Aktor musi się również obejść ze smakiem, jeśli chodzi o zagranie wymarzonej przez niego postaci złoczyńcy Bane’a, jednego z najbardziej znanych przeciwników Batmana. Jeśli postać ta ponownie pojawi się w filmach DC Studios - wcześniej zagrał ją Tom Hardy - wcieli się w nią młodszy od Bautisty aktor. W nowych planach studia jest tworzenie uniwersum DC od nowa i wiadomo już, że np. postać Supermana zostanie zagrana przez aktora młodego pokolenia, by móc przedstawić widzom raz jeszcze początki tego superbohatera.

Póki co Bautista wciela się w postać Leonarda w horrorze M. Night Shyamalana ("Szósty zmysł") "Pukając do drzwi" . Leonard to mężczyzna święcie przekonany o tym, że zbliża się apokalipsa, a świat, jaki znamy, wkrótce przestanie istnieć.

