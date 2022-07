Arnold Schwarzenegger przestrzega: "To zabija"

Wiadomości

Warto pamiętać, że Arnold Schwarzenegger to nie tylko ceniony aktor i polityk, ale także ikona współczesnej kulturystyki. Ostatnio gwiazdor postanowił zabrać głos w ważnej kwestii po to, by przestrzec innych zawodników. "To prowadzi do naprawdę niebezpiecznych sytuacji" - ocenił.

Zdjęcie Arnold Schwarzenegger / Michael Ochs Archives/Getty Images / Getty Images