Utrata roli w filmie "Next Goal Wins" to kolejna konsekwencja oskarżeń Hammera o molestowanie i dziwne praktyki seksualne. Oskarża go o to kilka kobiet. I choć aktor zaprzecza zarzutom i twierdzi, że do wszelkich sytuacji doszło za zgodą oskarżających go kobiet, prokuratura w Los Angeles wszczęła śledztwo w tej sprawie. Armie Hammer udał się na terapię w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień w Orlando na Florydzie, gdzie spędził dziewięć miesięcy. Opuścił go niedawno, by spędzić święta na Kajmanach razem ze swoimi dziećmi.

Armie Hammer: Persona non grata

Pokłosiem całej sprawy była utrata kilku ról w produkcjach filmowych, serialowych, a także teatralnej. Jedyną okazją do zobaczenia Hammera w najbliższym czasie będzie więc nakręcony przez wybuchem obyczajowej afery film "Śmierć na Nilu" Kennetha Branagha. Rola Simona Doyle’a, jaką tam zagrał, była zbyt duża by ją wyciąć lub by zastąpić go innym aktorem.



Na drugą z tych opcji zdecydowali się teraz twórcy filmu "Next Goal Wins" w reżyserii Takikiego Waititiego ("Thor: Ragnarok"). Hammer wcielał się w nim w rolę członka federacji piłkarskiej Samoa Amerykańskiego, jednak zastąpi go w niej Will Arnett ("LEGO Przygoda", "Bogaci bankruci"). Jak donosi portal "Deadline", Arnett jest już po niezbędnych dokrętkach.

"Next Goal Wins": O czym opowie film?

"Next Goal Wins" opowiada prawdziwą historię, która po raz pierwszy została opowiedziana w dokumentalnym filmie pod tym samym tytułem. Jej bohaterem jest pochodzący z Holandii trener piłki nożnej Thomas Rongen (w tej roli Michael Fassbender). Przyjmuje on posadę trenera reprezentacji Samoa Amerykańskiego, która w momencie przyjęcia tej propozycji zajmuje ostatnie miejsce w rankingu FIFA. Na liście niechlubnych rekordów Samoa jest między innymi przegrana 0:31 z Australią w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata, który został rozegrany w 2001 roku.



