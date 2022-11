Choć Anya Taylor-Joy cieszy się dziś uznaniem branży filmowej i uwielbieniem widzów, w czasie dorastania nie należała do grona popularnych osób. Przeciwnie - była nękana przez rówieśników. O swoich bolesnych doświadczeniach opowiedziała w programie "The Drew Barrymore Show". Zdumiewać może zwłaszcza powód wyśmiewania przyszłej gwiazdy kina. Słynąca z hipnotyzująco wielkich oczu i posągowo smukłej sylwetki Taylor-Joy zdradziła bowiem, że szydzono z niej z uwagi na... wygląd.

