Według biura szeryfa hrabstwa Orange, miejscowa policja odebrała zgłoszenie od mężczyzny, który zgłosił naruszenie nietykalności cielesnej na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść na terenie kempingu w parku O’Neill w kalifornijskim Trabuco Canyon.

Okazało się, że napastnikiem był aktor i komik Andy Dick, który - według relacji portalu TMZ - mieszkał na terenie kempingu w kamperze.

Wideo