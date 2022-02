Andrew Garfield po raz pierwszy w rolę Spider-Mana wcielił się w filmie "Niesamowity Spider-Man". Było to kolejne wznowienie komiksowego cyklu po trzech filmach, w których rolę Człowieka-Pająka zagrał Tobey Maguire . Garfield również miał zagrać w trzech filmach, ale klapa drugiej części sprawiła, że jej kontynuacja nigdy nie powstała. A historię Spider-Mana zaczęto opowiadać od nowa, tym razem z Tomem Hollandem w roli głównej.



O tym, że w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawi się cała dotychczasowa trójka Spider-Manów, plotkowano na długo przed premierą filmu Jona Wattsa. Pomimo wycieków z planu, Andrew Garfield do samej premiery filmu zaprzeczał, że wziął w nim udział. Sprawiał przy tym wrażenie zirytowanego ciągłymi pytaniami o to, na co dawno już odpowiedział. Ci, którzy mu uwierzyli, musieli mocno się zdziwić w trakcie seansu. Okazało się, że aktor kłamał.

Andrew Garfield kłamał

Podobnie więc można traktować niedawną odpowiedź Garfielda na pytanie o to, czy w najbliższym czasie po raz kolejny przywdzieje kostium Spider-Mana. "Nie mam takich planów, taka jest prawda. Ale i tak nie ważne co powiem, bo ludzie i tak do końca mojego życia będą nazywać mnie kłamcą" - stwierdził ze śmiechem Garfield w rozmowie z portalem "Variety".



Jedną z pierwszych osób, którą starał się okłamać Garfield, był twórca "Hamiltona", Lin-Manuel Miranda. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje na temat powrotu Garfielda do roli Spider-Mana, aktor przebywał na planie filmu Mirandy "Tick, Tick... Boom!".



"Zawsze temu zaprzeczał, ale rozmawialiśmy tego dnia w listopadzie, gdy nastąpił wyciek tej informacji. Podszedłem do niego po cichu i zapytałem, czy zagra w nowym Spider-Manie. 'Daj spokój! Daj spokój!' - próbował zaprzeczać. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby tak kiepsko coś zagrał. Pomyślałem, że będzie musiał potrenować. Wyrobił się, ale byłem przy tym, gdy dopiero zaczął pracować nad tym kłamstwem" - powiedział "Variety" Miranda.

