Andrea Preti to nie tylko aktor. Włoch zaczynał karierę jako model, by następnie zostać scenarzystą i reżyserem. Jakie tytuły z jego udziałem mogą być nam znane? Kim jest prywatnie? Dowiedzmy się więcej o Filipie z filmu "Pokusa".

Skąd pochodzi Andrea Preti?

Aktor urodził się 6 czerwca 1988 roku. W tym roku skończy 35 lat. Dorastał w Danii, lecz kiedy był nastolatkiem, wyprowadził się do Włoch. Od najmłodszych lat rodzina wciągała go w świat mody. Dzięki ciężkiej pracy został top modelem. Zyskując taką sławę, postanowił spróbować swoich sił w aktorstwie. Studiował w Susan Baston Academy w Nowym Jorku.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Andrea Preti: Z ziemi włoskiej do Polski

Preti otrzymał szansę pracy w telewizji. Z początku brał udział głównie w reklamach i serialach. Od 2013 roku zajął się pisaniem scenariuszy i reżyserowaniem własnych produkcji. Jego pierwszy film to "One More Day". Kolejnymi jego projektami były: "The Wolf Man" oraz "Animals".

W 2021 roku polscy widzowie mogli lepiej poznać aktora za sprawą jego współpracy z Marią Sadowską. Zagrał w jej filmie "Dziewczyny z Dubaju" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyny z Dubaju" [trailer] materiały prasowe

Na tym jednak nie skończyła się kariera aktora w naszym kraju. Pod koniec stycznia 2023 roku premierę miał kolejny film Sadowskiej - "Pokusa".

Zdjęcie Andrea Preti i Helena Englert na plakacie filmu "Pokusa" / Monolith Films / materiały prasowe

Preti zagrał w nim jedną z głównych ról, wcielając się w postać Filipa - szefa popularnego serwisu śledzącego życie gwiazd sportu i ekranu, który nawiązuje erotyczną relację ze swoją podwładną (Helena Englert).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pokusa" [trailer] materiały prasowe

Andrea Preti i jego życie prywatne

Andrea Preti poza planem zdjęciowym mocno udziela się na Instagramie. Publikuje tam materiały promocyjne filmów, sesje zdjęciowe oraz odrobinę prywatnego życia. Nie boi się dzielić ze światem życiem ze swoją nową partnerką. Od 2020 roku jest nią Susanna Giovanardi - włoska tenisistka.

Przez poprzednie dwa lata aktor był singlem. Zagraniczne media mówiły, że nie mógł pozbierać się po rozstaniu. Jego poprzednią partnerką była Claudia Gerini . To włoska aktorka, która grała np. w "Pasji" Mela Gibsona. Pomimo 16 lat różnicy para wydawała się szczęśliwa. Okazało się jednak, że Gerini wolała być singielką.

Instagram Rolka Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .

***

Zobacz również:

Gerard Butler w samych majtkach. Ciężko ranił Hilary Swank

Hollywood oszalało na jego punkcie! Może przebierać w ofertach

18-letnia córka Moniki Belluci zniewala urodą. "Piękniejsza od mamy"