18-letnia córka Moniki Bellucci zniewala urodą. "Piękniejsza od mamy"

18-letnia Deva Cassel zniewala urodą

Deva Cassel nie należy do grona osób publicznych, które pokazują w sieci swoją codzienność. Modelka pilnie strzeże swojej prywatności, a na Instagramie obserwowanym przez niemal 800 tysięcy internautów, publikuje efekty swojej pracy.



18-latka ma już w swoim zawodowym dorobku sesje zdjęciowe i udział w pokazach najbardziej cenionych projektantów. Ostatnio opublikowała kilka ujęć dla Diora. Monica Bellucci i Vincent Cassel z pewnością są dumni z córki.



Reklama

Pod publikacjami posypały się komplementy. W komentarzach fani talentu i urody modelki zastanawiali się do kogo jest bardziej podobna: do matki czy do ojca?



Instagram Post Rozwiń

"Ty i Twoja mama jesteście najpiękniejszymi ludźmi na Instagramie", "Zniewalająca", "Wyglądasz, jak mama w Twoim wieku", "Prawdziwe piękno", "95% mamy i 5% taty", "Kopia matki", "Piękniejsza od mamy", "Piękna kobieta" - komentują internauci.

Monica Bellucci: Im starsza, tym piękniejsza 1 / 12 Urodzona 30 września 1964 roku Monica Bellucci początkowo zajmowała się modelingiem - jej zdjęcia pojawiały się w najpoczytniejszych magazynach, pozowała dla najsłynniejszych fotografów. Kariera modelki jest jednak krótka, dlatego podobnie jak wiele koleżanek po fachu Monica postanowiła spróbować swoich sił w filmie. Źródło: Getty Images Autor: Frederic Meylan/Sygma

Monica Bellucci chwali się sukcesami córki

Instagram Post Rozwiń

Monica Bellucci wspiera 18-latkę. W instagramowej galerii aktorki często pojawiają się zdjęcia jej pociechy z kolejnych pokazów, sesji okładkowych czy kampanii reklamowych najbardziej prestiżowych firm modowych na świecie. 58-latka z dumą informuje fanów o kolejnych sukcesach córki.

Instagram Post Rozwiń

Deva Cassel jest starszą córką aktorskiej pary - urodziła się 12 września 2004 roku. Monica Bellucci i Vincent Cassel przez 14 lat byli małżeństwem. Artyści wychowują również młodszą pociechę - Léonie Cassel, która przyszła na świat 21 maja 2010 roku. Po niemal dwóch dekadach bycia w związku Bellucci i Cassel ogłosili w mediach swoje rozstanie.

Wszechstronnie utalentowani rodzice, którzy odnieśli międzynarodowe sukcesy, z dumą patrzą na pociechy, które stawiają śmiałe kroki w show-biznesie. 18-letnia Deva od kilku lat pracuje w świecie mody, a kolejne sesje zdjęciowe, kampanie reklamowe czy pokazy mody są doskonałym dowodem na to, że nastolatka doskonale odnajduje się w świecie modelingu i ma do tego ogromny talent.

Monica Bellucci: Bellissima 1 / 15 Urodzona 30 września 1964 roku Monica Bellucci początkowo zajmowała się modelingiem - jej zdjęcia pojawiały się w najpoczytniejszych magazynach, pozowała dla najsłynniejszych fotografów. Kariera modelki jest jednak krótka, dlatego podobnie jak wiele koleżanek po fachu postanowiła spróbować swoich sił w filmie. W 1990 roku zagrała swoją pierwszą rolę w produkcji telewizyjnej "Życie u boku dzieci" w reżyserii Dina Risiego, a jej debiutem kinowym była "La Riffa" z 1991 roku, gdzie wcieliła się we Francescę, wdowę zmuszoną do uprawiania prostytucji... Następnie piękność pojawiła się u samego Francisa Forda Coppolli. Słynny reżyser wypatrzył ją w jednym z magazynów i tylko na podstawie zdjęć dał jej niewielką rólkę w swoim "Drakuli" (1992). Źródło: materiały prasowe

Autor: Katarzyna Solecka