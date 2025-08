Alfie Wise nie żyje. Ekranowy kompan kinowej legendy miał 82 lata

Wise urodził się 17 listopada 1942 roku. Po zakończeniu studiów służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. W wieku 30 lat debiutował przed kamerą w filmie telewizyjnym "Call Her Mom".

Alfie Wise. Kariera u boku Burta Reynoldsa

W latach 70. i 80. występował w wielu popularnych serialach. Na planie filmu "Najdłuższy jard" z 1974 roku poznał Burta Reynoldsa, z którym zaraz się polubił. Wise wielokrotnie występował u jego boku, między innymi w komedii "Mistrz kierownicy ucieka" i "Wyścigu Armatniej Kuli". Zwykle wcielał się w niezbyt rozgarnięte postaci, które były obiektem żartów bohaterów Reynoldsa.

"Miałem szczęście, że poznałem i mogłem pracować z tak dobrym przyjacielem" – mówił w jednym z wywiadów pod koniec lat 70. "Burt jest jednym z najlepszych ludzi w tym przemyśle, bardzo ciepłym i opiekuńczym".

Gdy Reynolds zmarł we wrześniu 2018 roku, tak go wspominał w rozmowie z "The New York Daily News": "Kochał swoich przyjaciół i trzymał nas naprawdę blisko. Jego filmy były jak impreza. Myślę, że tak postrzegali je widzowie. Wiedziałeś, że idąc na film Burta Reynoldsa, zawsze spędzisz miło czas".

Alfie Wise nie żyje. Wspomnienia współpracowników

W 2000 roku Wise zrezygnował z aktorstwa. Pracował jako agent nieruchomości w Donahue Real Estate na Florydzie. Firma pożegnała go w wiadomości zamieszczonej na Facebooku. "Gdy tylko organizowaliśmy spotkanie firmowe, Alfie zawsze tam był i rozmawiał ze wszystkimi, i się uśmiechał. Współpraca z nim jako odnoszącym sukcesy pośrednikiem była przyjemnością. Alfie był też uznanym aktorem. Często występował ze swoim przyjacielem Burtem Reynoldsem, między innymi w kultowym filmie ‘Mistrz kierownicy ucieka’. […] Będzie nam brakowało jego poczucia humoru, pozytywnego nastawienia i czarującej osobowości. Łączymy się w myślach i modlitwach z jego bliskimi" – czytamy w niej.