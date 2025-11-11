16. American Film Festival: "The History of Sound" to historia pierwszej miłości zapisana w dźwiękach

We wrocławskim kinie Nowe Horyzonty trwa 16. edycja TAURON American Film Festival. Święto amerykańskiego kina co roku przyciąga tłumy miłośników nie tylko tamtejszych filmowych produkcji, lecz także kultury oraz historii. Widzowie mogą uczestniczyć w seansach zarówno gorących premier, jak i retrospektyw klasyków. Nie brakuje także spotkań z twórcami i rozmów z innymi kinomaniakami.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów tegorocznego festiwalu okazał się "The History of Sound" w reżyserii Olivera Hermanusa. Film opowiada subtelną historię pierwszej miłości, a także kształtowania się i próby zachowania folkowych pieśni amerykańskich. W rolach głównych wystąpili Paul Mescal oraz Josh O'Connor, którzy zachwycili publiczność nie tylko autentycznymi emocjami i doskonałą chemią, lecz także swoimi umiejętnościami wokalnymi.

