16. American Film Festival: "The History of Sound" to historia pierwszej miłości zapisana w dźwiękach
Trwa 16. American Film Festival, w ramach którego widzowie wrocławskich Nowych Horyzontów mają okazję obejrzeć niezależne produkcje kina amerykańskiego. Jednym z filmów, który przed oficjalną polską premierą pojawił się na AFF, jest "The History of Sound". Dzieło Olivera Hermanusa opowiada historię miłości Lionela i Davida, którzy poznają się w 1917 r. dzięki folkowej piosence przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Mężczyźni rozwijają swoją relację jednocześnie podróżując po Ameryce w poszukiwaniu ludowych pieśni, które rejestrują za pomocą fonografu i woskowych cylindrów. Muzyczne kronikarstwo staje się ich sposobem na zatrzymanie ulotnych chwil oraz uczuć.
We wrocławskim kinie Nowe Horyzonty trwa 16. edycja TAURON American Film Festival. Święto amerykańskiego kina co roku przyciąga tłumy miłośników nie tylko tamtejszych filmowych produkcji, lecz także kultury oraz historii. Widzowie mogą uczestniczyć w seansach zarówno gorących premier, jak i retrospektyw klasyków. Nie brakuje także spotkań z twórcami i rozmów z innymi kinomaniakami.
Jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów tegorocznego festiwalu okazał się "The History of Sound" w reżyserii Olivera Hermanusa. Film opowiada subtelną historię pierwszej miłości, a także kształtowania się i próby zachowania folkowych pieśni amerykańskich. W rolach głównych wystąpili Paul Mescal oraz Josh O'Connor, którzy zachwycili publiczność nie tylko autentycznymi emocjami i doskonałą chemią, lecz także swoimi umiejętnościami wokalnymi.
