14. Grand Prix Komeda: pokazy konkursowe, koncerty i spotkania

14. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy

Już w najbliższy poniedziałek, 2 czerwca, rozpocznie się 14. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Udział w festiwalu zapowiedziało wielu znamienitych gości m.in. Andrzej Seweryn, Andrzej Grabowski, Józef Skrzek, Anna Nehrebecka, Łukasz Simlat, Artur Żmijewski, Jacek Wójcicki, Olga Bołądź. Zaplanowano m.in. pokazy konkursowe, spotkania, koncerty, wernisaż i warsztaty. Podczas finału poznamy autora najlepszej muzyki w polskim filmie fabularnym. Po rozstrzygnięciu konkursu Grand Prix Komeda odbędzie się koncert: Urszula Dudziak & Grzech Piotrowski Band.

"W Ostrowie Wielkopolskim, mieście Krzysztofa Komedy, liczy się muzyka i kino, w tej właśnie kolejności. Mamy w Ostrowie festiwal, który jest już marką. Powodem do dumy dla ostrowian, województwa, ale także środowiska muzycznego i filmowego w Polsce. Staramy się zatem, żeby w miarę możliwości, łączyć żywioły. Łączyć, nie dzielić" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu Grand Prix Komeda.

Konkurs Grand Prix Komeda

Podczas festiwalu rozstrzygany jest konkurs Grand Prix Komeda na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. W tym roku bierze w nim udział sześcioro kompozytorów, którzy stworzyli muzykę do następujących obrazów (w kolejności alfabetycznej):

Bartosz Chajdecki - "Simona Kossak" , reż. Adrian Panek

Wojciech Frycz - "Sezony" , reż. Michał Grzybowski

Tomasz Gąssowski - "Wróbel" reż. Tomasz Gąssowski

Frederikke Hoffmeier - "Dziewczyna z igłą" , reż. Magnus von Horn

Paweł Lucewicz - "Napad" , reż. Michał Gazda

Stefan Wesołowski - "Minghun" , reż. Jan P. Matuszyński



Wszystkie filmy zostaną pokazane podczas festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim. Zobaczą je widzowie wraz z jurorami w konkursie. W tym roku pięcioosobowy skład jurorski stanowią: Roma Gąsiorowska, Tomasz Makowiecki, Magdalena Łazarkiewicz oraz Jan Kanty Pawluśkiewicz. Komisja jak co roku pracować będzie pod przewodnictwem Tomasza Lacha.

O roli muzyki filmowej toczyć się będą rozmowy nie tylko podczas spotkań po seansach konkursowych. Temat ten wybrzmiewa bowiem corocznie podczas specjalnej debaty, którą prowadzi Łukasz Maciejewski. Wezmą w niej udział festiwalowi goście, kompozytorzy, reżyserzy, krytycy muzyczni. W tym roku hasło debaty, która odbędzie się w sobotę, 7 czerwca, brzmi: "Silniejsi razem. Koło Kompozytorów Muzyki Filmowej SFP".

Pokazy filmów konkursowych rozpoczną się - tradycyjnie - trzeciego dnia festiwalu. Po seansach filmowych z publicznością spotkają się twórcy: kompozytorzy muzyki filmowej, reżyserzy, aktorzy.

Wśród tegorocznych gości znaleźli się m.in. Stefan Wesołowski, autor muzyki do filmu "Minghun" w reż. Jana P. Matuszyńskiego, Tomasz Gąssowski, kompozytor muzyki do filmu "Wróbel" w jego reżyserii oraz ekipa filmu "Sezony" : autor muzyki Wojciech Frycz, reżyser Michał Grzybowski oraz aktorzy: Agnieszka Dulęba-Kasza, Łukasz Simlat, Andrzej Grabowski. Z publicznością spotka się także Olga Bołądź, grająca w filmie "Simona Kossak" w reż. Adriana Panka i z muzyką Bartosza Chajdeckiego oraz autor muzyki Paweł Lucewicz i aktor Jędrzej Hycnar - przedstawiciele filmu "Napad" z reż. Michała Gazdy.



Zdjęcie Grand Prix Komeda - gość specjalny Andrzej Seweryn / materiały prasowe

Wyjątkowe spotkania: Nehrebecka, Seweryn, Grabowski i inni

To nie wszyscy goście, którzy przyjadą na festiwal do Ostrowa Wielkopolskiego. Grand Prix Komeda to nie tylko konkurs, ale także inne, związane z charakterem tego festiwalu, wydarzenia.

W tym roku gośćmi festiwalu również będą: Andrzej Seweryn, Anna Nehrebecka, Andrzej Grabowski, Łukasz Simlat, Zbigniew Suszyński, Jacek Wójcicki, Magdalena Łazarkiewicz.

Podczas festiwalu odbędą również koncerty. Artur Żmijewski pokaże się widzom w nowej roli. Zaprezentuje bowiem program muzyczny z utworami Leonarda Cohena. Na finał natomiast, 7 czerwca, kolejne muzyczne wydarzenie - Urszula Dudziak & Grzech Piotrowski Band.

Zdjęcie Grand Prix Komeda - Urszula Dudziak / materiały prasowe

Podczas festiwalu odbędą się także warsztaty dubbingowe z Kasią Łaską, będzie działać także Telewizja Festiwalowa, prowadzona przez Tomasza Wojciechowskiego.

Wydarzeniem będzie także spektakl telewizyjny z 1972 roku "Sceny z życia Holly Golightly" w reż. Kazimierza Kutza.

"Spektakl Kutza przez wiele lat uchodził za zaginiony, niedostępny, nam udało się odnaleźć ten unikatowy materiał (pokazany zostanie w jedynej istniejącej, niestety niepełnej kopii montażowej). Kalina Jędrusik jest tutaj zupełnie inną Holly niż Audrey Hepburn z filmu Edwardsa - to samotna, mocno neurotyczna, chwilami odstręczająca dziewczyna. (...) Przed seansem rozmowa Magdaleny Miśki z wybitnym kompozytorem, Henrykiem Kuźniakiem, jednym z niewielu już artystów pamiętających jeszcze Krzysztofa Komedę z autopsji" - mówi Łukasz Maciejewski.

Werdykt jury poznamy tradycyjnie ostatniego dnia festiwalu podczas gali finałowej w Ostrowskim Centrum Kultury. Wtedy także wręczona zostanie Nagroda Grand Prix Komeda za całokształt twórczości, a jej laureatem w tym roku jest Józef Skrzek. To artysta wszechstronny: muzyk bluesowy, jazzowy, jazz-rockowy oraz kompozytor muzyki filmowej. Kilka kompozycji, które stworzył, usłyszymy w filmach: "Pokój Saren. Opera autobiograficzna" w reż. Lecha Majewskiego oraz "Ręce do góry" w reż. Jerzego Skolimowskiego.

14. edycja festiwalu filmowego odbędzie się w tym roku w dniach od 2 do 7 czerwca. Jego organizatorami są: Ostrowskie Centrum Kultury i Miasto Ostrów Wielkopolski.