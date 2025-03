14. Grand Prix Komeda: święto muzyki filmowej. Kim są nominowani kompozytorzy?

14. Grand Prix Komeda: kim są nominowani, kto w jury?

Na początku czerwca odbędzie się kolejna, 14. już edycja Grand Prix Komeda. Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. W ciągu sześciu dni odbędą się projekcje filmów, które biorą udział w konkursie Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym oraz spotkania z kompozytorami filmowymi, reżyserami i aktorami.

O pierwszych festiwalowych szczegółach organizatorzy poinformowali w czwartek, 13 marca, podczas konferencji prasowej. W tym roku do konkursu zakwalifikowano sześcioro kompozytorów, którzy stworzyli muzykę do następujących obrazów (w kolejności alfabetycznej):



Bartosz Chajdecki - "Simona Kossak" , reż. Adrian Panek

Wojciech Frycz - "Sezony" , reż. Michał Grzybowski

Tomasz Gąssowski - "Wróbel" reż. Tomasz Gąssowski

Frederikke Hoffmeier - "Dziewczyna z igłą" , reż. Magnus von Horn

Paweł Lucewicz - "Napad" , reż. Michał Gazda

Stefan Wesołowski - "Minghun" , reż. Jan P. Matuszyński

Ich muzykę będzie oceniać pięcioosobowe jury pod przewodnictwem Tomasza Lacha, w składzie: Roma Gąsiorowska, Tomasz Makowiecki, Magdalena Łazarkiewicz oraz Jan Kanty Pawluśkiewicz.

"Festiwal Grand Prix Komeda jest lustrem dla najciekawszych zjawisk w polskiej muzyce filmowej. Przyglądamy się nowym trendom, nazwiskom, staramy się trzymać rękę na pulsie. Najważniejszy jest oczywiście konkurs. W tym roku, obok kompozytorów nominowanych wcześniej do naszej nagrody: Tomasza Gąssowskiego i Bartosza Chajdeckiego (laureata GPK za muzykę do filmu "Mistrz"), mamy czworo debiutantów wśród nominowanych do Nagrody Komedy: Stefana Wesołowskiego, Pawła Lucewicza, Wojciecha Frycza oraz Frederikke Hoffmeier. Wszyscy nominowani potwierdzili udział w imprezie. Mamy poczucie, że ranga Grand Prix Komeda wzrasta z roku na rok" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.



Grand Prix Komeda: nie tylko konkurs

Werdykt jury poznamy tradycyjnie ostatniego dnia festiwalu podczas gali finałowej. Wtedy także wręczona zostanie Nagroda Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości, a jej laureatem w tym roku jest Józef Skrzek.

Na wielki finał, który w tym roku odbędzie się w sobotę, 12 czerwca, organizatorzy zaplanowali wyjątkowy koncert jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek na świecie - Urszuli Dudziak i Grzech Piotrowski Band.

To nie jedyny koncert. Już pierwszego dnia festiwalu czeka nas wyjątkowe wydarzenie muzyczne: piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Artura Żmijewskiego, któremu towarzyszyć będą: Ewa Żmijewska (wokal, gitara), Shandrelica "Shandy" Casper (instrumenty perkusyjne i wokal), Wojciech Pilichowski (gitara basowa oraz wokal) i Andrzej "e-moll" Kowalczyk (śpiew, gitary i instrumenty klawiszowe).



Pierwszego dnia festiwalu, 2 czerwca, odbędzie się wernisaż wystawy, na której zostaną zaprezentowane projekty, fotosy i realizacje kostiumów autorstwa Joanny Walisiak-Jankowskiej do filmu "Sezony" w reż. Michała Grzybowskiego.



Organizatorami 14. Grand Prix Komeda Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy są Ostrowskie Centrum Kultury i Miasto Ostrów Wielkopolski. Festiwal odbędzie się w dniach od 2 do 7 czerwca 2025 roku.