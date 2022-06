Jak podkreślił Jakub Gutek z firmy Gutek Film, ideą wydarzenia jest prezentacja całego spektrum francuskiego kina, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie.



"Głównym organizatorem przeglądu jest Instytut Francuski w Polsce i to on ma kluczowy wpływ na selekcję filmów. My, jako Gutek Film, wspieramy wydarzenie i zawsze pokazujemy tu nasze najnowsze francuskie filmy. Staramy się włączać do programu jak najciekawsze tytuły" - powiedział PAP Jakub Gutek.

Przegląd Nowego Kina Francuskiego: 12 filmów

W ramach przeglądu zaprezentowanych zostanie 12 produkcji, wśród nich docenione przez francuską publiczność komedie "A oni dalej grzeszą, dobry Boże!" Philippe’a de Chauverona oraz "Praca, dzieci, dron" Bruno Podalydesa.

"Francuskie komedie to coś, co mówi samo za siebie. Przyznam, że wśród filmów w naszym repertuarze to właśnie one są zawsze najbardziej popularne podczas tygodnia francuskiego. (...) Dlatego przygotowaliśmy dla państwa m.in. trzecią część hitu 'Za jakie grzechy, dobry Boże?'. Firma Gutek Film wprowadziła ten film do dystrybucji od pierwszej części po trzecią. W lipcu trzecia część wejdzie do kin, ale już teraz można będzie zobaczyć ją przedpremierowo" - stwierdził Gutek.

Nie zabraknie obrazów podejmujących poważne tematy, wśród nich "Notre-Dame płonie" Jeana-Jacquesa Annauda, czyli historii walki o ratunek dla jednej z najwspanialszych budowli sakralnych, oraz "Zdarzyło się" Audrey Diwan, czyli opartej na autobiograficznej książce Annie Ernaux opowieści o studentce, która w latach 60. zachodzi w nieplanowaną ciążę i - mimo wszelkich grożących jej konsekwencji - chce poddać się zabiegowi aborcji.

"Film Audrey Diwan otrzymał w Wenecji Złotego Lwa. To naprawdę świetne, bardzo mocne kino, które bardzo państwu polecam. Również w Wenecji miały premierę 'Stracone złudzenia' Xaviera Giannoliego, ekranizacja klasycznej powieści Balzaca. To absolutnie brawurowa adaptacja. Z jednej strony klasyczne, kostiumowe kino, a z drugiej - film na wskroś współczesny, bo podejmujący tematy związane z pracą artystów, pracą w kulturze, siłą mediów. Świetną rolę ma tam Xavier Dolan, reżyser i aktor dobrze znany kinomanom" - zaznaczył Gutek.

Na uwagę zasługuje również m.in. prezentowany w konkursie głównym podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes "Paryż, 13. dzielnica" Jacquesa Audiarda.

"Ten dojrzały, doświadczony reżyser potrafi fantastycznie oddać wibrujący, pulsujący rytm wielkiej metropolii. 'Paryż, 13. dzielnica' jest ekranizacją komiksu Adriana Tomine'a. To film o zagubieniu komunikacyjnym młodych ludzi, a także stylowe love story, które podtrzymuje legendę Paryża jako stolicy miłości i seksu. Jest czarno-biały, więc niezwykle klimatyczny, a przy tym rzeczywiście bardzo współczesny. Młodzi ludzie, w większości debiutanci, stworzyli tu świetne role. Warto jeszcze wspomnieć, że współautorką scenariusza jest Celine Sciamma, reżyserka 'Portretu kobiety w ogniu' i 'Małej mamy' " - zwrócił uwagę Gutek.

Miłośników klasyki zainteresują pokazy "Cesara i Rosalie" Claude'a Sauteta z Romy Schneider i Yves'em Montandem w obsadzie.

"Pokażemy ten film w odrestaurowanej cyfrowo kopii, w świetnej jakości. To naprawdę duża gratka dla kinomanów, osób, które chciałyby przypomnieć sobie ten obraz albo obejrzeć go po raz pierwszy. Jak wiemy, klasyka jest trudno dostępna w regularnej dystrybucji, w szerokim obiegu, więc tym bardziej warto zwrócić uwagę na ten tytuł. Wprawdzie to przegląd nowego kina francuskiego, ale nie byłoby nowego kina bez tradycji i bez mistrzów" - podsumował Gutek.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Francuski w Polsce i Gutek Film.

13. Przegląd Nowego Kina Francuskiego, który potrwa do 28 czerwca, odbywa się w: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Zamościu, Białymstoku, Katowicach, Łodzi, Toruniu, Lublinie i w Poznaniu. Więcej informacji o przeglądzie można znaleźć na stronie www.institutfrancais.pl.

