"Nie wiem, czy kiedykolwiek zdjąłeś wszystkie ubrania przed młodą osobą, której tak naprawdę nie znasz. Wolę niczego z góry nie zakładać. Ale jeśli nie, jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że to trochę onieśmielające. Zwłaszcza jeśli jesteś kobietą po menopauzie, po sześćdziesiątce, która ostatnio zjadła zbyt wiele ciastek z herbatą, bo szukała pocieszenia w trakcie izolacji, a stojąca przed nią osoba jest w zaskakująco dobrej formie" - pisze w eseju opublikowanym w amerykańskiej edycji magazynu "Vogue" 63-letnia Emma Thompson .

Impulsem do podzielenia się swoimi refleksjami nad cielesnością była praca nad wyjątkowo intymnym i, jak orzekli krytycy, bardzo potrzebnym filmem "Powodzenia, Leo Grande" . Dwukrotna laureatka Oscara Thompson portretuje w nim niedowartościowaną, emerytowaną nauczycielkę, która po śmierci męża zamierza doświadczyć wszystkich przyjemności, których nie zaznała w trakcie 31-letniego małżeństwa. Podejmuje odważne wyzwanie i zatrudnia Leo. Młodego, atrakcyjnego mężczyznę, który świadczy usługi seksualne. Ten ma pomóc jej odkryć pogrzebaną gdzieś kobiecość, pewność siebie, no i oczywiście ukazać jej całe spektrum seksualnych przyjemności.

Emma Thompson: Nago o cielesności

Jak przystało na aktorkę z dużym dystansem do siebie i swoich kompleksów opowiada o przygotowaniach do roli nie bez swady. I to mimo że dla niej samej była to rola niezwykle wymagająca, bo choć jej zawód wymaga czasem odgrywania odważnych scen, takowe zwykle nie były jej udziałem. Jak wyjaśniła, w oczach producentów nie była "kobietą, która wzbudzała pożądanie".

W jednym z fragmentów eseju opisuje moment prób, w którym ona, reżyserka Sophie Hyde i odtwórca roli Leo, Daryl McCormack, stoją w pokoju całkiem nadzy i rozmawiają o swojej cielesności, o tym, co im się podoba, co nie, jakie mają wady, jakie zalety. Z dużą dozą niepewności gwiazda poddała się tej próbie, z początku onieśmielającej aż w końcu wyzwalającej ją z pancerza zażenowania i kompleksów. Nie ma się jednak czemu dziwić, skoro o przyjemności cielesnej kobiet dojrzałych mówi się mało, o ile w ogóle, bo jak zauważa sama aktorka: czy ktokolwiek troszczymy się o to, czy kobiety w średnim wieku czerpią jakąkolwiek satysfakcję lub przyjemność seksualną?

"Pamiętam, że w młodości byłyśmy stale nagabywane przez 'Cosmo' piszące o orgazmach. Jak je osiągnąć, aby były lepsze, większe - zawsze skupiano się na jego osiąganiu - szczerze, to było trochę jak znęcanie się. Poinformowano nas również, że starsze kobiety mogą czasem chcieć więcej seksu i wtedy narodził się mit o kuguarzycy - nudny, banalny i pusty, jak wiele typów seksualnych, które mamy uosabiać" - prawi w eseju aktorka. I dodaje, że tak naprawdę nie sądzi, aby dbanie o przyjemność kobiet, młodych czy starych, znajdowało się na szczycie czyjejkolwiek listy rzeczy do zrobienia.

Emma Thompson: Seks to kwestia zdrowia publicznego

Cóż, my również o swoich potrzebach, o tym, co sprawia przyjemność mówimy rzadko. Zdaniem Thompson ten temat wciąż pozostaje w sferze tabu, jako coś podrzędnego, niestosownego. "A przecież seks jest wolny, naturalny, normalny, zachwycający, dobry dla nas. To kwestia zdrowia publicznego" - podkreśla. I apeluje, aby szanować swoje wzajemne pragnienia seksualne, które tak łatwo ignorujemy, z których żartujemy, które bywają obiektem pogardy i wstydu.

"Przed pracą nad filmem nie miałam pojęcia, ile dowiem się o swoim stosunku do własnego ciała, do przyjemności i do wstydu. Jak bardzo będę się śmiała z tak wielu naszych głupich reakcji na temat seksualności, przyjemności, jak bardzo będę płakać nad tym, co w umyka nam w życiu, gdy jest tłumione, ignorowane czy karane. Mam nadzieję, że film dotrze do jak największej liczby osób i zrobi to samo dla nich" - zakończyła esej aktorka.

Zdjęcie Emma Thompson w scenie z filmu "Powodzenia, Leo Grande" / Nick Wall / materiały prasowe

Idąc za radą Emmy Thompson warto odbyć ten niemal terapeutyczny seans, przeplatany wzruszeniami i dobrą zabawą. Film zadebiutuje w polskich kinach 15 lipca.

