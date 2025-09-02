Wielkie emocje w Wenecji. Aktor nie ukrywał łez

Były wrestler i popularny aktor wcielił się w Marka Kerra, legendarnego mistrza MMA. Podczas promocji "Smashing Machine", nie ukrywał, że jest to wyjątkowa rola w jego karierze. "Kręciłem [blockbustery] i je lubię. Dobrze się na nich bawię. Niektóre są naprawdę świetne i zostały super przyjęte. Inne nie bardzo. Zdałem sobie jednak sprawę, że jest głos w mojej głowie, który pyta, czy mogę zrobić coś więcej" – mówił Johnson.

Recenzenci chwalą jego występ, a niektórzy porównują go do Brendana Frasera, którego "Wieloryb" debiutował w Wenecji trzy lata temu. Rola przyniosła aktorowi wielkie uznanie oraz liczne nagrody, w tym Oscara. Wiele osób przewiduje, że Johnsona czeka ten sam los.