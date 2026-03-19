Zapomniany film dzisiaj w telewizji. Te sceny wbijają w fotel

Justyna Miś

"Władcy umysłów" w reżyserii George'a Nolfiego to wciągająca opowieść o miłości w świecie pełnym tajemniczych sił. W rolach głównych występują Matt Damon i Emily Blunt. Już dziś widzowie zobaczą ten film w telewizji.

Dwóch mężczyzn w garniturach rozmawia na tle panoramy miasta, obok osoba z kamerą, scena z filmu "Władcy umysłów".
"Władcy umysłów"

"Władcy umysłów": połączenie romansu z science-fiction

Film "Władcy umysłów" w reżyserii George'a Nolfiego został zrealizowany na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka. David (Matt Damon) to polityk, który ubiega się o miejsce w senacie. Poznaje piękną Elise Sellas (Emily Blunt) i gdy znajomość nabiera rumieńców w grę włączają się ludzie, którzy za wszelką cenę chcą ich rozdzielić. David ma wybór - dostosować się lub zaryzykować wszystko i być z ukochaną.

Zobacz również:

"Łowca androidów"
Wiadomości

Na ekranie iskrzyło, a poza planem? Nie przepadali za sobą

    U boku Damona i Blunt wystąpiła plejada gwiazd, wśród nich: Anthony Mackie, John Slattery, Michael Kelly i inni. Krytycy i widzowie docenili wciągającą fabułę i chemię pomiędzy postaciami granymi przez Damona i Blunt. Chwalono także ogólną koncepcję połączenia romansu z elementami science‑fiction.

    "Władcy umysłów" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Władcy umysłów" zostanie dzisiaj, 19 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:55.

    Polska aktorka w Hollywood: „ Burmistrz Beverly Hills odwiedziła Polskę i była absolutnie zachwycona. Chce tam wracać”Artur ZaborskiINTERIA.PL
