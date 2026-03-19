To już ich trzeci wspólny film. Najlepszy ze wszystkich?

Henry Cavill był Supermanem, Geraltem i Sherlockiem Holmesem. Mógł być jeszcze Edwardem w "Zmierzchu" czy agentem 007 w "Casino Royale". Mimo przegapionych okazji jego role w produkcjach "Dynastia Tudorów" (2007-2010) "Immortals: Bogowie i herosi" (2011), "Człowiek ze stali" (2013), "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (2016) "Liga Sprawiedliwości" (2017), "Mission: Impossible - Fallout" (2018), "Wiedźmin" (2019-2023), "Enola Holmes" (2020) i "Enola Holmes 2" (2022), czy "Black Adam" (2022) wywindowały go do pozycji jednego z najciekawszych brytyjskich aktorów.

W czerwcu zagości na wielkim ekranie w roli Sida, elitarnego agenta, który traci zimną krew dopiero wtedy, gdy stawka gwałtownie rośnie. Ale nie będzie sam. Ramię w ramie i broń w broń będzie z nim Bronco (Jake Gyllenhaal).

Henry Cavill i Guy Ritchie znowu razem

"Zawodowcy" to trzeci wspólny projekt brytyjskiego duetu aktorsko-reżyserskiego. Cavill z Guyem Ritchiem spotkał się już na planie "Kryptonimu U.N.C.L.E." i "Ministerstwa Niebezpiecznych Drani". Według Cavilla Ritchie to reżyser, który z jednej strony daje ogromną wolność i poczucie wspólnoty a z drugiej trzyma wszystkich w ryzach specyficznym, brytyjskim, lekko szorstkim humorem.

W rozmowie z MovieWeb aktor mówił: "Na planie panuje swoboda - ale jeśli zachowujesz się jak głupek, on po prostu ci powie, że zachowujesz się jak głupek. Jeśli przyjdziesz z beznadziejnymi pomysłami, to powie, że to są beznadziejne pomysły".

Cavill podkreśla, że to właśnie ta równowaga między swobodą a dyscypliną sprawia, że praca z Ritchiem jest wyjątkowa: "Guy jest naprawdę dobry w tworzeniu środowiska, w którym czujesz, że możesz być kreatywny. Jest świetnym liderem na planie. Każdy ma przestrzeń, by móc zabłysnąć".

"Zawodowcy": Fabuła

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów, otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie i dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji.

Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, "załatwienia sprawy" i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na taką ewentualność, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

"Zawodowcy" tylko w kinach od 29 maja.